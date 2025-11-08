Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü (DGM), bir internet sitesinde yayımlanan “Antalya Balıkçı Barınağı’nda Cezalarda Temizlik! Küçük Balıkçıya Büyük Operasyon” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, Antalya Bölge Liman Başkanlığı tarafından balıkçı teknelerine idari para cezası uygulandığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, haberde örnek olarak gösterilen idari yaptırım tutanaklarının balıkçılara değil, sözleşmesiz ve işgaliye kapsamında kayıt dışı şekilde barınakta bulunan özel teknelere ait olduğu vurgulandı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, haberin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini belirterek, yapılan işlemlerin tamamen mevzuata uygun yürütüldüğünü bildirdi.

Barınakta kapasite düzenlemesi yapıldı

DGM açıklamasında, Antalya Balıkçı Barınağı’nın kapasitesine uygun olarak 366 tekneye bağlama izni verildiği, mevcut kapasitenin yüzde 40’ına ulaşması nedeniyle yer açma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Bu kapsamda, bazı özel teknelerin tahliye edilerek yeni kayıtlı teknelere yer sağlandığı belirtildi.

Yetkililer, uygulamanın tamamen idari ve teknik bir düzenleme olduğunu, balıkçıların faaliyetlerini olumsuz etkilemediğini ifade etti.

“Temizlik operasyonu” iddiası doğru değil

Denizcilik Genel Müdürlüğü, haberde geçen “barınak girişinde büyük temizlik yapıldı” ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tüm idari işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü vurgulanarak, liman alanlarının adil, düzenli ve kayıtlı şekilde kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kurum, balıkçı barınaklarının öncelikli olarak balıkçılar tarafından kullanılmasının esas olduğunu hatırlatarak, kamu kaynaklarının etkin ve adil kullanımını sağlamak için gerekli denetim ve düzenlemelerin süreceğini duyurdu.