Son Mühür- Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda “Mutlak Butlan Davası” olarak bilinen davayı karara bağladı. Mahkeme, kurultayın iptali taleplerini reddederek sürece son noktayı koydu.

Deliller ve belgeler dosyaya girdi

Mahkemenin talep ettiği tüm bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan dosyaya ulaşmasının ardından, gözlerin çevrildiği bu kritik dava bugün gerçekleştirilen duruşmayla sona erdi. Heyet, toplanan delilleri, müzekkere cevaplarını ve taraf avukatlarının son beyanlarını değerlendirdikten sonra kararını açıkladı.

Aktif husumet yokluğu ve konusuz kalma gerekçesi

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada “aktif husumet yokluğu” ve “davanın konusuz kalması” gerekçeleriyle iptal taleplerinin reddine hükmetti. Lütfü Savaş tarafından açılan dava aktif husumet yokluğu nedeniyle reddedilirken, diğer davacılar tarafından açılan dava konusuz kaldığı gerekçesiyle karara bağlanmadı.

Deniz Yücel'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, partinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan ve kamuoyunda “Mutlak Butlan” davası olarak bilinen davanın reddedilmesinin ardından açıklama yaptı. Yücel, mahkemenin kararının, hem hukuk hem de demokrasi açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

“Dava başından beri redde mahkumdu”

Yücel, siyasi partilerin kongre ve kurultaylarının seçim hukukuna ve Yüksek Seçim Kurulu’nun denetimine tabi olduğunu hatırlatarak, “Bu davanın başından beri redde mahkûm olduğunu ifade etmiştik” dedi.

“Tertemiz kurultayımıza çamur atanlar hayal kırıklığına uğradı”

CHP’li Yücel, yargının verdiği kararın, parti içi demokrasiye ve hukuk devletine duyulan güveni güçlendirdiğini belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Tertemiz kurultayımıza çamur atarak bu ve benzeri davalardan medet umanlar hayal kırıklığına uğrasa da, yargı bağımsız ve tarafsız olduğu sürece haklı olanlar kazanacaktır.”

“Demokrasimiz açısından memnuniyet verici”

Yücel, mahkeme kararının sadece partileri için değil, ülke demokrasisi açısından da umut verici bir gelişme olduğunu dile getirerek şunları söyledi:



“Hukuk ve adalet kavramlarının içinin boşaltıldığı bir dönemde, bağımsız ve tarafsız yargıya güveni perçinleyen bu karar, aynı zamanda demokrasimiz açısından da memnuniyet vericidir.”