Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarında hijyen, gıda güvenliği ve üretim standartlarına yönelik kapsamlı bir denetim yaptı. Denetimlerde dört işletmeye cezai işlem uygulandı. Başkan Lâl Denizli, “Halkın sağlıklı gıdaya erişimi en büyük önceliğimiz” dedi.

Ekmek üretiminde titiz denetim

Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçedeki fırınlarda geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren 11 ekmek üretim fırınında, 19 zabıta memuru ve 2 gıda mühendisi eşliğinde yapılan kontrollerde üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen koşulları, kullanılan malzeme ve ekipmanların uygunluğu ile ekmek gramajlarının standartlara uygunluğu incelendi.

Dört işletmeye ceza

Yapılan denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen 4 işletmeye cezai işlem uygulandı. Çeşme Belediyesi, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve halkın güvenli, sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için kontrollerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Başkan Denizli: “Sağlıklı gıda temel önceliğimiz”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, fırın denetimlerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı ve standartlara uygun gıdaya erişimi bizim için bir öncelik. Ekiplerimiz, hem üreticileri bilinçlendirmek hem de halkın sağlığını korumak için sahada titizlikle görev yapıyor. Denetimlerimizi düzenli olarak sürdürerek, gıda güvenliğinde örnek bir kent olma hedefimizi güçlendiriyoruz.”