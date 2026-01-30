Soruşturma kapsamında ifadelerde adı geçen isimler mercek altına alınırken, Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen partilere katıldığı iddia edilen Merve Taşkın hakkında uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde yakalama kararı verildi. Taşkın, kısa süre önce Türkiye'yi terk ettiğini açıklamıştı.

Merve Taşkın ülkeyi terk ettiğini duyurmuştu

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, geçen hafta yaptığı açıklamayla Türkiye'den ayrıldığını duyurmuştu. Endonezya'nın Bali Adası'na yerleşen Taşkın, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda psikolojim o kadar çok bozulmuştu ki… Geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum. Eğer gece polisler beni gözaltına almaya gelirse diye hep hazırlıklı uyuyordum."

Kasım Garipoğlu'nun yalısındaki partiler soruşturmanın odağında

Soruşturmada Cem Garipoğlu'nun kuzeni iş insanı Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'deki yalısında düzenlenen partiler önemli bir yer tutuyor. Yalıda barmenlik yapan Atilla Aydın'ın savcılığa verdiği ifadede isim isim açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Aydın, partilerde uyuşturucu kullanıldığını ve evin her yerinde kokain kalıntıları bulunduğunu belirtti.

Soruşturmada son durum ne?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması 8 Ekim'den bu yana sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında eski futbolcu Ümit Karan tutuklanırken, Can Yaman ve Esat Yontunç'un testleri negatif çıktı. 15 şüphelinin kokain testinin pozitif çıktığı, Kasım Garipoğlu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı bulunduğu açıklandı.

Alpaslan Kaya kimdir?

Alpaslan Kaya, 1975 yılında İstanbul'da doğan Türk iş insanı ve diplomat. Boğaziçi Lisesi'nden mezun olduktan sonra ABD'ye giderek University of Tampa ve Florida Metropolitan University'de işletme eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra iş hayatına atıldı.

Kaya, Koçkaya Holding bünyesinde Kale Oto Radyatör, Kale Balata ve Kayalar Bakır Alaşımları gibi şirketlerin yönetiminde görev alıyor. Ayrıca Maslak No 1 Plaza ve Levent No 5 Plaza gibi gayrimenkul yatırımları bulunuyor. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra TÜSİAD, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası üyesi.

Alpaslan Kaya, Macaristan Cumhuriyeti'nin Kocaeli Fahri Konsolosu olarak da görev yapıyor. Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa illerinden sorumlu olan Kaya, Türkiye ile Macaristan arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Macaristan Cumhurbaşkanı János Áder tarafından kendisine Macaristan Liyakat Nişanı (Şövalye Haçı) takdim edildi.

Kaya aynı zamanda Türk Macar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı, DEİK Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongresi üyesi. Hayırseverlik faaliyetleriyle de tanınan iş insanı, yatırımcılık alanında da aktif rol üstleniyor.