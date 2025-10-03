Son Mühür- Siyaset, ekonomi, hukuk alanında önde gelen isimleri bünyesinde barındıran Demokrasi Platformu, ''Siyasete çağrı'' başlığıyla iktidarı,

''Anayasanın üstünlüğünü tanımaya,

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına uymaya,

Yeni bir Seçim ve Partiler Yasası yapmaya,

Siyasi Ahlak Yasası çıkarmaya,

2017 Anayasa değişikliklerini kaldırmaya...'' davet etti.



Kimlerin imzası var?



Demokrasi Platformu'ndan siyasete adalet ve barış çağrısına,

''Mehmet Altan, Beyhan Aslan, Figen Çalıkuşu, Hüseyin Çelik, Ali Rıza Çoban, Müslüm Doğan, Abdulbaki Erdoğmuş, Doğu Ergil, Helün Fırat, Ertuğrul Günay, Haşim Kılıç, Suat Kınıklıoğlu, Nesrin Nas, Sırrı Özbek, Haluk Özdalga, Hakan Tartan, Erdal Türkkan, Ertuğrul Yalçınbayır ve Bahattin Yücel'' imza verdi.