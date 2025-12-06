Son Mühür / Defne Samyeli’nin sosyal medyada büyük ilgi gören kızı Derin Talu ve sevgilisi Tanalp Tokgöz’ün yurt dışı tatili hız kesmeden devam ediyor. Son duraklarını İsviçre olarak belirleyen çift, adeta kartpostalları aratmayan karelerle takipçilerini büyüledi.

Görenler ‘Maşallah’ dedi

22 yaşındaki Derin Talu, karlarla kaplı dağ manzaraları, göl kenarında yapılan romantik yürüyüşler ve kışın büyüleyici atmosferinden yansıttığı görüntülerle yine dikkatleri üzerine çekti. Talu’nun paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum gelirken, çiftin uyumu sosyal medyada da gündem oldu.

Sık sık fotoğraf paylaşıyor

Özellikle İsviçre’nin beyaz örtüye bürünmüş sokaklarında el ele verdikleri pozlar, “romantik kaçamak” yorumlarını beraberinde getirdi. Tanalp Tokgöz ile birlikte geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşan Talu, tatil enerjisi ve tarzıyla bir kez daha magazin dünyasında adından söz ettirmeyi başardı.

Stili de oldukça beğenildi

Kar manzarası önünde verdiği dikkat çekici pozlar ve kış stiline uygun kombinleriyle de konuşulan Derin Talu’nun İsviçre paylaşımlarının devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.