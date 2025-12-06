Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ünlü oyuncu Burak Özçivit’i İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde ağırladı. Görüşmeye ilişkin ilk açıklama Bakan Ersoy’dan geldi. Ersoy, buluşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

“Güncel çalışmalar ve projeleri ele aldık”

Bakan Ersoy paylaşımında, görüşmenin kültür-sanat alanındaki güncel başlıklar çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sanatçı Burak Özçivit ile AKM İstanbul’da bir araya geldik. Kültür ve sanat hayatımıza ilişkin güncel çalışmalar, yürütülen projeler ve sektörün gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk.”

“Birlikte çok güzel işlere imza atacağız”

Bakan Ersoy, açıklamasının devamında Özçivit ile ortak çalışmalar yürütüleceğini vurgulayarak, “Pek yakında birlikte çok güzel işlere imza atacağımız kıymetli sanatçımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.