Kış soğuklarının etkisini artırdığı bu günlerde, artan doğal gaz faturalarına karşı ev içinde alınabilecek basit önlemler dikkat çekiyor. Isıtma uzmanları, perdelerin gün içerisindeki konumunun evin ısı dengesinde kritik rol oynadığını belirtiyor. “All the Home” uzmanlarına göre, doğru zamanda açılan bir perde, evin sıcaklığını belirgin şekilde artırabiliyor.

Gündüz açılan perdeler evde sera etkisi oluşturuyor

Uzmanlar, güneş ışınlarından maksimum verim alınabilmesi için gündüz saatlerinde perdelerin açık tutulmasını öneriyor. Güneşin duvarlar, zemin ve eşyalar üzerinde oluşturduğu ısı, ev içinde doğal bir sera etkisi yaratıyor. Bu sayede oda sıcaklığının 10 dereceye kadar yükselebildiği ifade ediliyor.

Isıyı içeride tutmanın yolu gün batımında başlıyor

Yöntemin etkili olabilmesi için perdelerin zamanlamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kuşluk vaktinden itibaren perdelerin tamamen açılması, güneş batmaya başladığı anda ise ısının içeride kalması için sıkıca kapatılması öneriliyor. Özellikle güney ve batı cepheli odalarda uygulanan bu yöntemin ısı kaybını yüzde 25 oranında azalttığı belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca cam yüzeylerdeki ince toz tabakasının bile içeri giren ısıyı düşürdüğüne dikat çekiyor.

Mobilya düzeni ve açık renkli eşyalar tasarrufu artırıyor

Sadece perdelerin değil, mobilyaların konumu da ısınma üzerinde etkili oluyor. Pencere önüne yerleştirilen büyük koltukların güneş ışığının odaya yayılmasını engellediği ifade ediliyor. Güneş alan bölgelere açık renkli halılar serilmesinin ise ısıyı daha verimli yansıtığı aktarılıyor.

Sağlıklı yaşam için ideal sıcaklık aralığı hatırlatıldı

Uzmanlar, ev içi sıcaklığın 18 ile 20 derece arasında tutulmasının hem solunum yolu sağlığı hem de tesisat borularının donmaması açısından önemli olduğunu vurguluyor. Basit bir perde rutiniyle, radyatörleri sürekli en yüksek seviyede çalıştırmadan bu sıcaklık değerlerine ulaşılmasının mümkün olduğu kaydediliyor.