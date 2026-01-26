Bazı kaynaklara göre 8 Ocak 1939 tarihinde İzmir'de doğan Çiğdem Simavi, şu an 86-87 yaşlarında bulunuyor. Babası, deniz taşımacılığı ve armatörlük sektöründe faaliyet gösteren Avni Nuri Meserretçioğlu'dur. Köklü bir aileye mensup olan Çiğdem Hanım, Rahmi Koç ile olan evliliğinin ardından Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin bir parçası oldu.

Rahmi Koç ile evliliği nasıl sona erdi

Çiğdem Simavi ile Rahmi Koç'un evliliği 1970'li yılların ortasında sona erdi. Çift, 1973-1975 yılları arasında boşandı. Bu evlilikten üç erkek çocukları dünyaya geldi: 1960 doğumlu Mustafa Koç, 1962 doğumlu Ömer Koç ve 1967 doğumlu Ali Koç. Mustafa Koç, 2016 yılında hayatını kaybetti.

Boşanmanın ardından Çiğdem Hanım, Günaydın Gazetesi'nin sahibi ve medya patronu Haldun Simavi ile evlendi. 1975 yılında gerçekleşen bu evlilik hâlâ devam ediyor. Haldun Simavi, ünlü gazeteci Sedat Simavi'nin oğlu ve aynı zamanda Rahmi Koç'un anne tarafından kuzeni olarak biliniyor.

Rahmi Koç yeniden evlendi mi

Rahmi Koç, Çiğdem Simavi ile boşandıktan sonra yeniden evlenmedi. 9 Ekim 1930 doğumlu olan Rahmi Koç, 95 yaşında ve Koç Holding'in onursal başkanı olarak görevini sürdürüyor. Beşiktaş taraftarı olarak bilinen iş insanı, denizcilik tutkusuyla da tanınıyor.

Çiğdem Simavi kimdir

Çiğdem Simavi (kızlık soyadı Meserretçioğlu), 1939 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İzmir'in en köklü ve zengin ailelerinden biri olan Meserretçioğlu ailesinin kızı olarak doğdu. Babası Avni Nuri Meserretçioğlu, tanınmış bir armatör ve sanayiciydi.

1957 yılında Rahmi Koç ile evlenen Çiğdem Hanım, bu evlilikten Mustafa, Ömer ve Ali isminde üç oğul sahibi oldu. Evlilik yaklaşık 18 yıl sürdü ve 1970'lerin ortasında sona erdi. Boşanmanın ardından Haldun Simavi ile hayatını birleştiren Çiğdem Simavi, cemiyet hayatının önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Büyük oğlu Mustafa Koç, ilk kızına annesinin adını vererek Esra Marianne Çiğdem Koç ismini koydu.