Müzik eğitimcisi ve yorumcu olarak 35 yıl boyunca sahne alan Seha Okuş, yetiştirdiği öğrenciler ve Türk sinemasına verdiği seslerle hafızalarda yer edindi. Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma gibi kült filmlerin müziklerini seslendiren sanatçı, aynı zamanda ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen'in halasıydı.

Seha Okuş neden öldü

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Seha Okuş, son dönemde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Birkaç gün önce entübe edilen sanatçının vefat haberi, Yaşayan Yeşilçam adlı sosyal medya hesabının yöneticisi Emrah Soğukpınar tarafından duyuruldu. Sanatçının cenaze programına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Operadan halk müziğine uzanan kariyer

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Münir Nurettin Selçuk ve Nevzat Atlığ gibi efsane isimlerden eğitim alan Seha Okuş, 1958 yılında mezun oldu. İlk yıllarında Batı Müziği korosunda soprano olarak görev yapan sanatçı, 1961 yılında hocalarının teşvikiyle Halk Müziği topluluğuna geçti.

Sadi Yaver Ataman'ın desteğiyle halk müziğinde uzmanlaşan Okuş, Nida ve Neriman Tüfekçi ekolünün ilk kuşak temsilcilerinden biri oldu. İstanbul Radyosu Kadınlar Topluluğu'nun sınavlarını kazanarak geniş kitlelere ulaştı. Ahmet Yamacı yönetimindeki Yurttan Sesler topluluğunda uzun yıllar solistlik yaptı.

Hasretinle Yandı Gönlüm ile ölümsüzleşti

Seha Okuş, radyo sanatçılığının yanı sıra Türk sinemasının unutulmaz yapımlarına sesiyle hayat verdi. 2002 yılında Kalan Müzik tarafından yayımlanan "Hasretinle Yandı Gönlüm" albümü, sanatçının eşsiz yorumunu yeni nesillerle buluşturdu ve adını ölümsüzleştirdi.

Seha Okuş kimdir

Münevver Seha Okuş Özveren, 7 Nisan 1928 (bazı kaynaklara göre 1933) yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'ne girdi. Münir Nurettin Selçuk ve Nevzat Atlığ gibi dönemin usta isimlerinden dersler alarak 1958 yılında mezun oldu.

Konservatuvarın Batı Müziği korosunda iki buçuk yıl soprano olarak görev yaptıktan sonra 1961'de Halk Müziği topluluğuna geçti. "Halk müziği halkın özüdür, ondaki toprak kokusu başkadır" sözleriyle bu türe olan tutkusunu dile getiren sanatçı, 35 yıl boyunca hem konservatuvarda hem de radyoda sanatını icra etti.

Türk sinemasının Dönüş, Mahpus, Toprak Ana, Açlık ve Kuma gibi filmlerine ses veren Okuş, ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen'in halasıydı. 2002'de yayımlanan "Hasretinle Yandı Gönlüm" albümüyle geniş kitlelere ulaşan sanatçı, Türk Halk Müziği'nin "sessiz devlerinden" biri olarak anılıyor.