Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim almak isteyen adaylar için başvuru takvimi netleşti. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilen başvurularda geri sayım başladı. Peki 2026 MSÜ başvuruları ne zaman sona erecek? MSÜ sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte tüm detaylar.

2026 MSÜ başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 MSÜ başvuruları 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında alınıyor. Son başvuru tarihi 29 Ocak 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar ise 3 Şubat 2026 tarihine kadar ek ücret ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek.

MSÜ sınavı 2026 ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 26 Mart 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

2026 MSÜ sınav takvimi

Başvuru tarihleri: 5-29 Ocak 2026

Geç başvuru tarihi: 3 Şubat 2026

Sınav tarihi: 1 Mart 2026

Sonuç açıklama tarihi: 26 Mart 2026

MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden e-Devlet girişi ile gerçekleştirebiliyor. Başvuru için adayların ÖSYM hesabına giriş yapması ve gerekli bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor. Başvuru ücreti ÖSYM tarafından belirlenen banka hesaplarına yatırılarak işlem tamamlanıyor.

MSÜ nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne subay ve astsubay yetiştiren yükseköğretim kurumu. Bünyesinde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve çeşitli Astsubay Meslek Yüksekokulları bulunuyor. MSÜ'de eğitim almak isteyen adayların öncelikle MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda başarılı olması, ardından fiziki yeterlilik testleri ve mülakat aşamalarını geçmesi gerekiyor. Sınavda başarılı olan adaylar, devlet güvencesinde ücretsiz eğitim alma ve mezuniyet sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay veya astsubay olarak görev yapma imkanı elde ediyor.