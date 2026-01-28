Damla Çolak, sahnede yaptığı konuşmada babası Özgür Çolak'ın kendisini gökyüzünden izlediğini söyleyerek salondaki herkesi duygulandırdı. Bu anlar sırasında rol arkadaşları İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu, minik yıldızı bir an olsun yalnız bırakmayarak ona sarılıp teselli etti.

Damla Çolak hangi projelerde yer aldı?

Genç yaşına rağmen kamera karşısındaki doğal yeteneğiyle dikkat çeken Damla Çolak, kariyerine reklam filmleriyle başladı. Ardından televizyon dünyasına adım atan Çolak, 2025 yılında A.B.İ., Piyasa ve Yelda gibi dizilerde rol aldı. Piyasa dizisinde İlayda Alişan'ın çocukluğunu canlandıran küçük oyuncu, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi A.B.İ.'de boy gösteriyor.

Damla Çolak'ın rol aldığı "Mutluyuz mu?" filmi ne anlatıyor?

Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Emrah Aguş ile birlikte üstlendiği "Mutluyuz mu?" filmi, 30 Ocak 2026'da vizyona girecek. 2023 yılında gösterime giren "Mutluyuz" filminin devamı niteliğindeki yapım, boşanmış bir çiftin kızları için yeniden mutlu bir aile rolü yapmasını konu alıyor. Filmde İlker Aksum, Başak Parlak, Buse Kara ve Eren Pekgöz gibi isimler de yer alıyor.

Damla Çolak kimdir?

Damla Çolak, Türk sinema ve dizi sektöründe çocuk oyuncu olarak kariyer yapan genç bir yetenek. Günümüz itibarıyla 10 yaşında olan Çolak, ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi. Oyunculuk eğitimini 7 Art Film ve Sahne Sanatları'nda alan minik yıldız, Layla Şirin Ajans'a bağlı olarak çalışıyor.

Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısına geçen Damla Çolak, reklam, dizi ve sinema projelerinde boy göstererek oyunculuk kariyerini erken yaşta şekillendirmeye başladı. Sahnedeki doğal tavırları ve disiplinli kişiliğiyle dikkat çeken Çolak, geniş kitlelerce tanınmasını "Mutluyuz mu?" sinema filmine borçlu. Damla Çolak'ın babası Özgür Çolak, kısa süre önce hayatını kaybetti.