Son Mühür/ Merve Turan - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’nci yıl dönümünde Buca’da sosyal adalet vurgusu taşıyan özel bir uygulama ile anıldı. Buca Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Kent Lokantaları’nda gün boyu ücretsiz yemek servisi gerçekleştirdi.

Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in temel değerleri arasında yer alan eşitlik ve dayanışmaya dikkat çeken uygulama, Bucalılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Başkan Duman: “Cumhuriyetin ruhu sosyal eşitliktir”

Uygulama hakkında açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, 10 Kasım’ın sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkma günü olduğunu vurguladı.

Duman, “Ata’mızı derin bir saygı ve özlemle anarken, onun kurduğu Cumhuriyet’in en temel ilkesi olan sosyal adaleti yaşatmayı sürdürüyoruz. Kent Lokantalarımızı bu özel günde ücretsiz hizmete açarak dayanışma ve eşitlik ruhunu hep birlikte yaşadık. Atatürk’ün aziz ruhu şad olsun” dedi.

Üç noktada yoğun katılım

Ücretsiz yemek servisi, Uğur Mumcu Caddesi, Mustafa Kemal Mahallesi ve Tınaztepe’de bulunan üç Kent Lokantası’nda uygulandı. Özellikle öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar uygulamaya yoğun ilgi gösterirken, Bucalılar 10 Kasım’da birlik ve dayanışma duygularını paylaştı.