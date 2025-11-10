Son Mühür/ Osman Günden - Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87’nci yıl dönümünde Aliağa’da gerçekleştirilen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törene protokol üyeleri, askeri erkan, gazi ve şehit yakınları, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anma programı halk eğitimi merkezinde sürdü

Resmi törenin ardından Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Aliağa TÜPRAŞ Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen anma programına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Alp Oğuz Anadolu Lisesi Müdürü Tuncay Türkmen, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Türkmen konuşmasında, “Atatürk bir milletin kaderini ve bir çağın yönünü değiştiren askeri bir dehadır. Biz eğitimciler, Atatürk’ün fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme ülküsünün taşıyıcılarıyız. Ruhun şad olsun Atam” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden duygu dolu oratoryo

Konuşmanın ardından lise öğrencileri ve öğretmenler tarafından hazırlanan 10 Kasım oratoryosu sahnelendi. İzleyicilerin duygusal anlar yaşadığı program, fotoğraf çekimiyle sona erdi. Fuaye alanında sergilenen, öğrencilerin Atatürk ve 10 Kasım temalı çalışmaları büyük beğeni topladı.