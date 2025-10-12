Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifiyle, sosyal güvence durumu ne olursa olsun tüm bebeklerin özel sağlık kuruluşlarında ücretsiz muayene ve tedavi hizmetlerinden yararlanması hedefleniyor. Teklif, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından duyuruldu.

SGK anlaşması olmayan hastaneler de kapsamda

Teklife göre, özel hastaneler ve sağlık merkezleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olmasa bile 0-3 yaş aralığındaki tüm bebeklere ücretsiz sağlık hizmeti sunmakla yükümlü olacak. Bu kapsamda muayene, tedavi ve tetkik ücretleri ailelerden talep edilemeyecek.

Düzenleme, mücbir bir sebep olmaksızın hizmet vermeyi reddeden özel sağlık kuruluşlarına ağır yaptırımlar getiriyor. Kanun teklifinde, bu tür durumlarda ilgili kuruluşların ruhsatlarının iptal edilmesi öngörülüyor.

“Çocuk sağlığı toplumsal bir sorumluluktur”

Teklifin gerekçesinde, çocuk sağlığının korunmasının yalnızca bireysel bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Ayrıca, bebeklik döneminde yapılan düzenli sağlık kontrollerinin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynadığı belirtildi.

Özdemir sosyal medyadan duyurdu

MHP’li İsmail Özdemir, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir, “Bebeklerimizin sosyal güvence durumuna bakılmaksızın özel sağlık kuruluşlarında ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Meclis’e kanun teklifimizi sunduk” ifadelerine yer verdi.