İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 29 yaşındaki polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Amilağ’ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

Şanlıurfa’da hüzünlü veda

Şehit polis için ilk olarak Eyyübiye ilçesindeki baba evinde helallik alındı. Ardından cenaze, Eyyüp Peygamber Camisi’ne getirildi.

Buradaki törene şehidin babası Mahmut Amilağ, annesi Fatma Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz’ün yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ural, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tabuta sarılıp gözyaşı döktüler

Cenaze namazı öncesinde şehidin annesi Fatma Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Hüzün dolu anlar törene katılanları da derinden etkiledi.

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez”

Cenaze namazını İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan kıldırdı. Yapılan duaların ardından Ömer Amilağ’ın naaşı, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit polis, Osmanbey Şehitliği’nde toprağa verildi.

Saldırıda iki polis şehit olmuştu

Balçova’da 8 Eylül’de 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralılar taburcu edilmişti

Saldırıda yaralanan polis memuru Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi sürecinde yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.