İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail’in bir okul hedefli saldırısının ardından sert ifadeler kullanarak olayı kınadı ve yaşananları “insanlık dışı bir saldırı” olarak nitelendirdi. Açıklamada, sivillere yönelik saldırının kabul edilemez olduğuna vurgu yapılırken, hayatını kaybeden öğrenciler için başsağlığı mesajı verildi.

Pezeşkiyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şehitlerin ve Doğruların Rabbi adına

Amerikan ve Siyonist saldırganların sivil merkezlere yönelik alçakça saldırısının ardından Minab şehrindeki Şecarî Tayyiba İlkokulu’nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İran halkının ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır.

Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, milletimizin tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir.

Bu insanlık dışı eylemi şiddetle kınarken, şehitlerin ailelerine, Minab’ın saygıdeğer halkına ve tüm İran milletine bu trajediden dolayı başsağlığı dileklerimi sunuyor ve derin üzüntülerini paylaşıyorum. Ayrıca, bölgedeki tüm yardım ve sağlık merkezlerinden ve ilgili yetkililerden, tüm kaynakları seferber ederek yaralıların ve ailelerinin acil ve kesintisiz bakımını önceliklendirmelerini rica ediyorum.”