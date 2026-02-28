İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bulunan Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu’nun hedef alındığı saldırıda can kaybı artıyor. Aktarılan son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 85’e yükseldi. Ölenlerin büyük bölümünün kız öğrenciler olduğu bildirildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okul binasının doğrudan vurulduğunu ve saldırının yoğun şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Radmehr, ilk belirlemelerde çok sayıda öğrencinin yaşamını yitirdiğini, yaralıların ise hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA, saldırının ilk saatlerinde Minab’daki bir ilkokulun hedef alındığını ve başlangıçta 5 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ancak ilerleyen saatlerde enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte can kaybının arttığı bildirildi.

Bölgede gerilim had safhada!

İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar sürerken, sabah saatlerinde İsrail ve ABD tarafından İran’a yönelik ortak askeri operasyonlar düzenlendi. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırıların “önleyici operasyon” kapsamında gerçekleştirildiğini açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump da İran’a karşı geniş çaplı bir askeri operasyon yürütüldüğünü duyurdu.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerindeki askeri ve stratejik noktaların hedef alındığı bildirildi. Operasyonların ardından İran ve İsrail hava sahalarını kapattı. İsrail’de olağanüstü hâl ilan edilirken siren sistemleri devreye sokuldu ve halka sığınaklara yönelme çağrısı yapıldı. İran ordusu ise saldırılara misilleme olarak İsrail’e çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracıyla karşılık verdiklerini açıkladı. Ayrıca İran’ın Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerini eş zamanlı olarak hedef aldığı; Bahreyn’de konuşlu ABD donanma üssünün de vurulduğu iddia edildi.