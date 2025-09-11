Son Mühür- 11 Eylül 2025 tarihli ve 2025/358 sayılı kararnameye ek listede, toplam 61 üst düzey emniyet mensubunun görev değişiklikleri yer aldı.

Listede il emniyet müdürleri, polis başmüfettişleri, daire başkanları ve kom başkanlarının atamaları dikkat çekti. 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 il emniyet müdürü merkeze alındı.

Bazı isimler dikkat çekti

Görevden alınıp tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın yerine, daha önce Bursa İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sabit Akın Zaimoğlu atandı.

Özel Harekat Başkanı Muğla’ya atandı

Emniyet teşkilatında yapılan atamalar kapsamında, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürü oldu.

Koruma Daire Başkanı Kastamonu’ya atandı

Koruma Daire Başkanı Tamer Taş, Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü terfi aldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

TEM Daire Başkanı Çanakkale'ye atandı

TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Emniyet Müdürü oldu.

KOM Başkanı Balıkesir'e atandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanı Şükrü Yaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

1. Hukuk Müşaviri Hatay'a atandı

1. Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz, Hatay İl Emniyet Müdürü oldu.

Trafik Başkanı Edirne'ye atandı

Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ise Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.

İşte merkeze çekilen ve emniyet müdürlerine atananların tam listesi,

Serdar Büyükleblebici – Şırnak İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Ünsal Hayal – Bartın İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Ortaç Şekeroglu – Bitlis İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Kadir Yırtar – Erzurum İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Mehmet Ali Kolcu – Uşak İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Burhan Akçay – Sivas İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Arif Çankal – Malatya İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Alper Uzman – Adıyaman İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Erdoğan Kartal – Kırşehir İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Mehmet Atıl Hasan Köse – Karabük İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Ali Canbolat – Muğla İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Selçuk Doğuş – Sakarya İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Hakan Yılmaz – Bilecik İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Kenan Kurt – Çanakkale İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Mustafa Emre Başbuğ – Kırıkkale İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Tacettin Çelebi – Giresun İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

İlker Arslan – Antalya İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Murat Esertürk – Trabzon İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

M. Kamil Karabörk – Mersin İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Ali Haydar Kılıç – Tunceli İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Cemal Dalman – Bolu İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Cebrail Buğday – Mardin İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine

Yeni görevlere atanan emniyet müdürleri

Bazı isimler ise farklı illere emniyet müdürü olarak görevlendirildi:

Fatih Kaya – Diyarbakır İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

Sabit Ahzin Zaimgoğlu – Bursa İl Emniyet Müdürü → Antalya İl Emniyet Müdürü

Nurettin Gökduman – Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü → Diyarbakır İl Emniyet Müdürü

Gökalp Şen – Ardahan İl Emniyet Müdürü → Bilecik İl Emniyet Müdürü

Yılmaz İpar – Ağrı İl Emniyet Müdürü → Bolu İl Emniyet Müdürü

Mehmet Ömür Saka – Kars İl Emniyet Müdürü → Sakarya İl Emniyet Müdürü

Yüsi Yılmaz – Hakkari İl Emniyet Müdürü → Mersin İl Emniyet Müdürü

Hüseyin Adatepe – Artvin İl Emniyet Müdürü → Bartın İl Emniyet Müdürü

Kadir Gökce – Hatay İl Emniyet Müdürü → Erzurum İl Emniyet Müdürü

Kayhan Ay – Kastamonu İl Emniyet Müdürü → Malatya İl Emniyet Müdürü

Ali Loğoğlu – Nevşehir İl Emniyet Müdürü → Adıyaman İl Emniyet Müdürü

Serkan Karaman – Muş İl Emniyet Müdürü → Nevşehir İl Emniyet Müdürü

Recep Tekin – Yozgat İl Emniyet Müdürü → Sivas İl Emniyet Müdürü

Onur Karaburun – Edirne İl Emniyet Müdürü → Erzurum İl Emniyet Müdürü

Hasan Yiğit – Balıkesir İl Emniyet Müdürü → Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü

Süleyman Karadeniz – Özel Harekat Başkanı → Muğla İl Emniyet Müdürü

Başkanlık ve hukuk görevlerine atamalar

Atamalarda emniyet teşkilatının farklı birimlerinde de değişiklik yapıldı:

Tamer Yasa – Koruma Daire Başkanı → Balıkesir İl Emniyet Müdürü

Rüştü Yılmaz – 1. Hukuk Müşaviri → Hatay İl Emniyet Müdürü

Ergün Dağüstünal – TEM Daire Başkanı → Çanakkale İl Emniyet Müdürü

Sükrü Yaman – KOM Başkanı → Balıkesir İl Emniyet Müdürü

Muhittin Ayhan – Trafik Başkanı → Edirne İl Emniyet Müdürü

Polis Başmüfettişliği’nden, emniyet müdürlüğüne atananlar

Çok sayıda polis başmüfettişi de farklı illere kaydırıldı:

Cemil Cambiel → 1. Hukuk Müşaviri

Taner Çiftçi → Uşak İl Emniyet Müdürü

Oğuz Tüzün → Ardahan İl Emniyet Müdürü

Göksel Önder → Erzurum İl Emniyet Müdürü

Murat Abdullah Tombul → Kars İl Emniyet Müdürü

Atilla Ayata → Hakkari İl Emniyet Müdürü

Murat Güneş → Artvin İl Emniyet Müdürü

Volkan Sazak → Şırnak İl Emniyet Müdürü

Mustafa Işık → Kırıkkale İl Emniyet Müdürü

Koray Şensoy → Bitlis İl Emniyet Müdürü

Ahmet Alaağaçlı → Sivas İl Emniyet Müdürü

Arzum Nazman → Adıyaman İl Emniyet Müdürü

Mesut Görücü → Kırşehir İl Emniyet Müdürü

Ahmet Canver → Karabük İl Emniyet Müdürü

Melih Kuzudisli → Ağrı İl Emniyet Müdürü

Necmettin Koç → Yozgat İl Emniyet Müdürü

Ferhat Akbaş → Giresun İl Emniyet Müdürü

Kazım Günay Demiralay → Tunceli İl Emniyet Müdürü