Son Mühür- 11 Eylül 2025 tarihli ve 2025/358 sayılı kararnameye ek listede, toplam 61 üst düzey emniyet mensubunun görev değişiklikleri yer aldı.
Listede il emniyet müdürleri, polis başmüfettişleri, daire başkanları ve kom başkanlarının atamaları dikkat çekti. 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 il emniyet müdürü merkeze alındı.
Bazı isimler dikkat çekti
Görevden alınıp tutuklanan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın yerine, daha önce Bursa İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Sabit Akın Zaimoğlu atandı.
Özel Harekat Başkanı Muğla’ya atandı
Emniyet teşkilatında yapılan atamalar kapsamında, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Muğla İl Emniyet Müdürü oldu.
Koruma Daire Başkanı Kastamonu’ya atandı
Koruma Daire Başkanı Tamer Taş, Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürü terfi aldı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
TEM Daire Başkanı Çanakkale'ye atandı
TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Emniyet Müdürü oldu.
KOM Başkanı Balıkesir'e atandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanı Şükrü Yaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.
1. Hukuk Müşaviri Hatay'a atandı
1. Hukuk Müşaviri Rüştü Yılmaz, Hatay İl Emniyet Müdürü oldu.
Trafik Başkanı Edirne'ye atandı
Trafik Başkanı Muhittin Ayhan ise Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne atandı.
İşte merkeze çekilen ve emniyet müdürlerine atananların tam listesi,
Kararnameyle çok sayıda il emniyet müdürü merkeze çekildi. İşte görev değişiklikleri:
Serdar Büyükleblebici – Şırnak İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Ünsal Hayal – Bartın İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Ortaç Şekeroglu – Bitlis İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Kadir Yırtar – Erzurum İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Mehmet Ali Kolcu – Uşak İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Burhan Akçay – Sivas İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Arif Çankal – Malatya İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Alper Uzman – Adıyaman İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Erdoğan Kartal – Kırşehir İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Mehmet Atıl Hasan Köse – Karabük İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Ali Canbolat – Muğla İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Selçuk Doğuş – Sakarya İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Hakan Yılmaz – Bilecik İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Kenan Kurt – Çanakkale İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Mustafa Emre Başbuğ – Kırıkkale İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Tacettin Çelebi – Giresun İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
İlker Arslan – Antalya İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Murat Esertürk – Trabzon İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
M. Kamil Karabörk – Mersin İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Ali Haydar Kılıç – Tunceli İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Cemal Dalman – Bolu İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Cebrail Buğday – Mardin İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine
Yeni görevlere atanan emniyet müdürleri
Bazı isimler ise farklı illere emniyet müdürü olarak görevlendirildi:
Fatih Kaya – Diyarbakır İl Emniyet Müdürü → Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Sabit Ahzin Zaimgoğlu – Bursa İl Emniyet Müdürü → Antalya İl Emniyet Müdürü
Nurettin Gökduman – Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü → Diyarbakır İl Emniyet Müdürü
Gökalp Şen – Ardahan İl Emniyet Müdürü → Bilecik İl Emniyet Müdürü
Yılmaz İpar – Ağrı İl Emniyet Müdürü → Bolu İl Emniyet Müdürü
Mehmet Ömür Saka – Kars İl Emniyet Müdürü → Sakarya İl Emniyet Müdürü
Yüsi Yılmaz – Hakkari İl Emniyet Müdürü → Mersin İl Emniyet Müdürü
Hüseyin Adatepe – Artvin İl Emniyet Müdürü → Bartın İl Emniyet Müdürü
Kadir Gökce – Hatay İl Emniyet Müdürü → Erzurum İl Emniyet Müdürü
Kayhan Ay – Kastamonu İl Emniyet Müdürü → Malatya İl Emniyet Müdürü
Ali Loğoğlu – Nevşehir İl Emniyet Müdürü → Adıyaman İl Emniyet Müdürü
Serkan Karaman – Muş İl Emniyet Müdürü → Nevşehir İl Emniyet Müdürü
Recep Tekin – Yozgat İl Emniyet Müdürü → Sivas İl Emniyet Müdürü
Onur Karaburun – Edirne İl Emniyet Müdürü → Erzurum İl Emniyet Müdürü
Hasan Yiğit – Balıkesir İl Emniyet Müdürü → Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü
Süleyman Karadeniz – Özel Harekat Başkanı → Muğla İl Emniyet Müdürü
Başkanlık ve hukuk görevlerine atamalar
Atamalarda emniyet teşkilatının farklı birimlerinde de değişiklik yapıldı:
Tamer Yasa – Koruma Daire Başkanı → Balıkesir İl Emniyet Müdürü
Rüştü Yılmaz – 1. Hukuk Müşaviri → Hatay İl Emniyet Müdürü
Ergün Dağüstünal – TEM Daire Başkanı → Çanakkale İl Emniyet Müdürü
Sükrü Yaman – KOM Başkanı → Balıkesir İl Emniyet Müdürü
Muhittin Ayhan – Trafik Başkanı → Edirne İl Emniyet Müdürü
Polis Başmüfettişliği’nden, emniyet müdürlüğüne atananlar
Çok sayıda polis başmüfettişi de farklı illere kaydırıldı:
Cemil Cambiel → 1. Hukuk Müşaviri
Taner Çiftçi → Uşak İl Emniyet Müdürü
Oğuz Tüzün → Ardahan İl Emniyet Müdürü
Göksel Önder → Erzurum İl Emniyet Müdürü
Murat Abdullah Tombul → Kars İl Emniyet Müdürü
Atilla Ayata → Hakkari İl Emniyet Müdürü
Murat Güneş → Artvin İl Emniyet Müdürü
Volkan Sazak → Şırnak İl Emniyet Müdürü
Mustafa Işık → Kırıkkale İl Emniyet Müdürü
Koray Şensoy → Bitlis İl Emniyet Müdürü
Ahmet Alaağaçlı → Sivas İl Emniyet Müdürü
Arzum Nazman → Adıyaman İl Emniyet Müdürü
Mesut Görücü → Kırşehir İl Emniyet Müdürü
Ahmet Canver → Karabük İl Emniyet Müdürü
Melih Kuzudisli → Ağrı İl Emniyet Müdürü
Necmettin Koç → Yozgat İl Emniyet Müdürü
Ferhat Akbaş → Giresun İl Emniyet Müdürü
Kazım Günay Demiralay → Tunceli İl Emniyet Müdürü