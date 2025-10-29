Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Mesajında Cumhuriyetin, Türk milletinin tarih boyunca verdiği büyük mücadelenin bir sonucu olduğunu belirten Erdoğan, “Zaferlerle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde; sınırlarımız içindeki 86 milyon vatandaşımızın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki kardeşlerimizin her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı can-ı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Atatürk ve kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum”

Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü milletçe iftiharla idrak ettiklerini dile getiren Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele’yi yürüten Gazi Meclis üyelerine ve bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlara rahmet ve minnetle teşekkür etti.





“Çanakkale’den Kurtuluş Savaşı’na, 15 Temmuz Direnişi’ne kadar asırlardır bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yad ediyorum” diyen Erdoğan, Türkiye’nin hem güçlü bir millet hem de köklü bir devlet olduğunu vurguladı.

“Devletler zincirimizin son halkası Türkiye Cumhuriyeti’dir”

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin binlerce yıllık devlet geleneğinin son halkası olduğuna dikkat çekti.

“Cumhuriyetimiz, onca yokluğa ve sıkıntıya rağmen hürriyetine sarılan milletimizin son çatısıdır. Bu yüksek şuurla, şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkarak Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle asra mührümüzü vuracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda savunma sanayiinden ekonomiye, eğitimden tarıma kadar birçok alanda “ezber bozan atılımlar” yapıldığını söyledi.

“6 Şubat depremlerinin yaralarını sarıyor, afetzede kardeşlerimizi güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz. Yıl sonuna kadar 453 bin konutun anahtar teslimini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

“Terörsüz bir Türkiye için emin adımlarla ilerliyoruz”

Erdoğan, mesajında güvenlik ve terörle mücadele konularına da değinerek, “86 milyon insanımızın huzur, güven ve barış içinde yaşayacağı terörsüz Türkiye menziline emin adımlarla ilerliyoruz. Milli birlik ve dayanışmamızı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden oyunları bozmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“Daha adil bir dünya için çabalıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin küresel barış ve adalet arayışında aktif bir rol üstlendiğini belirtti.

“Gazze ve Filistin başta olmak üzere pek çok kriz bölgesinde diplomatik girişimlerimizle ve insani yardımlarımızla akan kanı durdurmak, yaraları sarmak ve kalıcı barışı sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

“Büyük ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz”

Erdoğan, mesajının sonunda birlik ve beraberlik çağrısı yaptı:

“Bölgesinde lider, dünyada muteber, büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümü kutlu olsun.”