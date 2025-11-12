Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırı yakınlarında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında görevli 20 askerin şehit olması, tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Olayın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kent genelinde üç gün boyunca tüm eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Bolu Belediyesi’ne ait binaların önündeki Türk bayrakları da Başkan Özcan’ın talimatıyla yarıya indirildi.

“20 ocağa ateş düştü”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Değerli hemşehrilerim, dün öğle saatlerinde Azerbaycan'dan askerlerimizi götüren kargo uçağı şüpheli bir şekilde Gürcistan’da düştü.

Maalesef 20 ocağa ateş düştü, 20 şehidimiz var. Şehitlerimizden Nihat İlgen de Bolulu bir kardeşimiz. Allah gani gani rahmet eylesin bütün şehitlerimize.”

“Hükümeti beklemeksizin milli yas ilan ediyoruz”

Özcan, açıklamasında yas kararının gecikmeden uygulanacağını vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediye Başkanlığı olarak hükümeti beklemeksizin, Bolu'da 3 gün süreyle milli yas ilan ediyoruz ve Türk bayraklarını yarıya indiriyoruz” ifadelerini kullandı.