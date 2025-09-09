Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Katar’da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırının uluslararası hukukun ve Katar’ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu vurguladı.

“İsrail'in bugün Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükümetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Uluslararası hukukun ve Katar'ın egemenliğinin açık ihlali olan bu saldırı, kardeş ülke Katar'ın da güvenliğini ve huzurunu hedef almıştır. Bu saldırıyı lanetliyorum.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Filistin ve Katar’ın yanında”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla hem Filistin halkının hem de dost ve stratejik ortak Katar’ın yanında olacağını belirtti.

“Türkiye, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerinin ve müttefiki, stratejik ortağı ve dostu Katar Devleti'nin yanındadır. Terörizmi devlet politikası haline getirenler hedeflerine asla ulaşamayacaktır.” dedi.

"Barışı ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere karşı kararlı duruşunu sürdüreceğinin altını çizdi:

“İsrail'in, kendisiyle birlikte tüm bölgeyi felakete sürüklemeyi amaçlayan haydutlukları karşısında dirayetli ve kararlı duruşumuzu koruyacak, ne pahasına olursa olsun barışı, uluslararası hukuku ve Filistin halkının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Katar’da Hamas müzakere heyetini hedef alması ve bu saldırıya karşı atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede çatışma ve istikrarsızlığı artırmayı hedefleyen, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini ihlal eden bu saldırısını kınadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletirken, Türkiye’nin tüm imkânlarıyla Katar Devleti ve halkının yanında olacağını vurguladı.

İki lider ayrıca, Gazze’de devam eden katliamların bir an önce sona erdirilmesi için birlikte çalışma kararlılıklarını yineledi.