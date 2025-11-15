İstanbul’un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesi, Ortaköy’de yedikleri midyenin ardından fenalaşmış ve aile fertleri hastaneye kaldırılmıştı.

Ailenin iki çocuğu önceki gün hayatını kaybederken, anne Çiğdem Böcek de dün sabah yaşamını yitirmişti. Baba Servet Böcek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Aynı otelde kalan iki turist de hastaneye kaldırıldı

Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde iki kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları belirtilen turistlerin tedavilerinin sürdüğü öğrenilmişti. Böylece aynı otelde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılanların sayısı beşe yükselmişti.

Polis ekiplerinin incelemeleri tamamlandı

Olayın ardından sabah erken saatlerde otele gelen polis ekipleri, geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Otelin içinde ve çevresinde yapılan incelemeler akşam saatlerinde tamamlandı. Ekipler, zehirlenme şüphesinin kaynağını belirleyebilmek için teknik analizlere ağırlık verdi.

Odalardaki tüm eşyalar delil olarak toplandı

Polis ekipleri, Böcek ailesinin kaldığı oda ile rahatsızlanan iki turistin odalarında bulunan tüm kişisel eşyaları tek tek toplayarak delil torbalarına koydu.

Giysilerden su şişelerine, oda içindeki ambalajlı gıdalardan kişisel eşyalara kadar pek çok materyal kriminal incelemeye gönderildi.

Zehirlenme kaynağı araştırılıyor

Böcek ailesinin ölümüne yol açan zehirlenmenin Ortaköy’de tüketilen midyeden mi yoksa otelde temas edilen başka bir maddeden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı. Hem otel odalarındaki numuneler hem de aile bireylerinin tıbbi raporları üzerinden detaylı analiz sürüyor.