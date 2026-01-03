Son Mühür - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yeni yılın ilk “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini Çankırı’da düzenledi. Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle yapılan miting, yoğun katılımla gerçekleşti.

İl Başkanı Ağaoğlu: Çankırı uzun yıllardır ihmal edildi

CHP Çankırı İl Başkanı Galip Ağaoğlu, mitingde yaptığı konuşmada Çankırı’nın yıllardır görmezden gelindiğini söyledi. Ağaoğlu, gençlerin işsizlik nedeniyle kenti terk ettiğini, çiftçilerin artan maliyetler altında ezildiğini, esnafın ise ayakta kalmakta zorlandığını dile getirdi.

Ağaoğlu, “Bu kader değil. Bu tablo değişir. Türkiye’nin hiçbir ili sahipsiz değildir. Çankırı üvey evlat hiç değildir. Bizim siyasetimiz koltuk değil, halkın sofrasındaki ekmektir” dedi.

İmamoğlu’nun mektubu okundu

Mitingde, Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektup okundu. İmamoğlu mektubunda, Çankırılılara selam göndererek, “Bir zindandayım ama kalbim sizlerle. Adaletin ve demokrasinin meydanında buluşan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, mektubunda iktidarı sert sözlerle eleştirerek, yaşanan ekonomik kriz, yoksulluk ve adaletsizliğin derinleştiğini belirtti. İktidarın devletin imkânlarını kendi çıkarları için kullandığını savunan İmamoğlu, “Onların tek derdi kendi gelecekleri. Milletin geleceğini düşünmüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“Vakti gelmiş bir değişimin önünde kimse duramaz”

İmamoğlu, seçim sandığının gelmesiyle birlikte iktidarın değişeceğini ifade ederek, “Vakti gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz. Ülke, milletin ortak aklıyla ve ortak çıkarları doğrultusunda yönetilecek” dedi.

CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarıyla yurttaşlara nefes aldırdığını vurgulayan İmamoğlu, İstanbul’daki yatırımlar, sosyal destekler ve afet hazırlıkları üzerinden örnekler verdi.

“Ülke milletin ortak çıkarlarıyla yönetilecek”

İmamoğlu, iktidara geldiklerinde önceliğin yurttaşın ihtiyaçları olacağını belirterek, “Türkiye artık tek bir kişinin değil, milletin ortak çıkarlarına göre yönetilecek. Adalet ve hürriyet bu ülkenin her yerine yayılacak” ifadelerini kullandı.