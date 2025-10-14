AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çelik, Filistin meselesi, terörle mücadele ve Türkiye’nin güvenlik politikaları başta olmak üzere gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.

“Hamas terör örgütü değil, Filistin’in savunucusudur”

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin konusundaki net tutumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail’in katliamları başladığı günden bu yana dünyanın her yerinde, her diplomatik platformda, Hamas’ın İsrail tarafından tanımlandığı şekilde bir terör örgütü olmadığını, Filistinlilerin vatanlarını savunan insanlar olduğunu vurgulamıştır.”

Çelik, nihai çözümün başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarına dayalı bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulması olduğunu belirtti.

“Orta Doğu sorununun temeli Filistin sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden bölgedeki hiçbir sorun kalıcı biçimde çözülemez,” dedi.

“İsrail, dünyanın en büyük katliamlarına imza attı”

AK Parti Sözcüsü, İsrail’in uyguladığı şiddet politikalarının insanlık tarihi açısından utanç verici olduğunu ifade etti:

“Kadınları, çocukları, sivilleri hedef alan; açlığı sistematik bir biçimde soykırım aracı olarak kullanan Netanyahu hükümeti, dünyanın en büyük katliamlarına imza attı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte önceliğinin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış mekanizmalarının oluşturulması olduğunu vurgulayan Çelik, Türkiye’nin bu yönde uluslararası çabalara öncülük ettiğini söyledi.

“Filistinlilerin sürgün edilmesi planları asla kabul edilemez”

Çelik, Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için yapılacak anlaşmalarda “Filistinlilerin sürgün edilmesi” veya “başka otoriteler tarafından yönetilmesi” gibi planların asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

“Filistin halkının kendi topraklarında, kendi devletini kurması dışında hiçbir çözüm meşru değildir,” dedi.

“Terörsüz Türkiye hedefinden taviz vermeyeceğiz”

Basın toplantısında iç güvenlik politikalarına da değinen Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefinin kararlılıkla sürdüğünü söyledi:

“Türkiye’nin terörsüz bir ülke olma sürecini sabote etmeye çalışan devletlere ya da örgütlere izin vermeyeceğiz. Suriye’de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlarla bu sürecin rayından çıkarılmasına kesinlikle karşı duracağız.”

“CHP’nin Filistin tutumu keşke farklı olsaydı”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerine yanıt veren Çelik, muhalefetin Filistin meselesinde çelişkili bir tutum sergilediğini savundu:

“CHP önce Hamas’a ‘terör örgütü’ dedi, gelen tepkiler üzerine ‘terör eylemleri yapıyor’ ifadesine döndü. Bu açıklamalar keşke olmasaydı. Sayın Özel’in, Sosyalist Enternasyonalde yan yana oturduğu İspanya Başbakanı Sanchez’in durduğu noktada durmasını beklerdik.”

“Cumhurbaşkanımız Netanyahu ile aynı zirvede yer almazdı”

Gazze Zirvesi’ne ilişkin tartışmalara da değinen Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının en başından itibaren net olduğunu belirtti:

“Netanyahu’nun zirveye katılması gündeme geldiğinde bile Cumhurbaşkanımızın iradesi açıktı. Erdoğan, Netanyahu ile aynı karede, aynı zirvede ya da aynı masada olmayı asla kabul etmezdi.”

“Milli Savunma Bakanlığı güvenlik stratejilerini güncelliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin güvenlik politikalarının güncellenmesi için Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) talimat verdiğini belirten Çelik, bu kapsamda askeri hastanelerin yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu açıkladı.

“Türkiye’nin milli güvenliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütülüyor,” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimize saygısızlığı asla kabul etmeyiz”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in şehitlerle ilgili kullandığı “gencecik cesetler” ifadesine sert tepki gösteren Çelik, şu sözlerle yanıt verdi:

“Aziz şehitlerimizin hatırasına karşı her türlü incitici ifadeyi reddediyoruz. Devletin nitelikleri ve milletin değerleri çerçevesinde yürütülen tüm süreçlerde şehitlerimizin saygınlığına halel getirilmesine izin vermeyiz.”