Son Mühür- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye sınır hattında Türk bayrağının indirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adli soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç, yaşanan olayların ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere ilgili birimlerce adli sürecin derhal başlatıldığını belirtti. Tunç, soruşturmalar kapsamında 390 kişi hakkında işlem yapıldığını, 35 kişi için tutuklama kararı verildiğini ve 50 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Provokasyonlara yönelik işlemler sürüyor

Suriye’deki gelişmelerin bahane edilerek Türkiye’nin farklı noktalarında provokatif eylemler gerçekleştirildiğini ifade eden Tunç, bu eylemlerle ilgili gerekli adli işlemlerin devam ettiğini kaydetti. Tunç, Suriye hükümet güçleri ile SDK/YPG terör örgütü unsurları arasındaki çatışmaların gerekçe gösterilerek yapılan eylemlerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Gözaltı süreçleri devam ediyor

Bayrak indirilmesi olayına özel olarak da değerlendirmede bulunan Bakan Tunç, 14 şüphelinin gözaltında olduğunu ve gözaltı süreçlerinin sürdüğünü belirtti. Tunç, adli makamların soruşturmaları titizlikle yürüttüğünü ifade etti.