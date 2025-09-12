Son Mühür- Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm camilerde okunacak Cuma hutbesinde aile yapısının korunmasına dikkat çekildi. Hutbede, zinaya giden yolların meşrulaştırılmaması gerektiği vurgulanırken “Çıplaklık ve teşhircilik hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir” ifadelerine yer verildi.

Manifest grubuna açılan soruşturma hatırlatıldı

Öte yandan hutbede yer alan ifadeler, son günlerde konserleri nedeniyle hedef alınan Manifest grubuna yönelik açılan soruşturmayı akıllara getirdi. 6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren gruba, sahnedeki dans ve performansları nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma açılmıştı. Grup üyeleri, savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

“Peygamberimiz ve aile ahlakı”

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hutbe, “Peygamberimiz ve Aile Ahlakı” başlığıyla yayınlandı. Hutbede, ailenin huzurlu bir toplumun teminatı olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Huzurlu bir toplumun teminatı sağlam ve güçlü bir ailedir. Aile, dinen evlenmelerine engel bulunmayan bir erkek ve bir kadının meşru nikahla kurdukları mutluluk ve muhabbet yuvasıdır. İnancın, kimliğin ve kişiliğin şekillendiği, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı eşsiz bir mekteptir.”

Hutbede, aile kurumuna yönelik tehditlere değinilerek, kadın ve erkeklerin toplumsal rollerinden koparılmaya çalışıldığı ileri sürüldü:

“Kadınlar annelik, erkekler babalık gibi kutsal bir değerden uzaklaştırılmak, kadın ve erkeğin aile içindeki rolleri zayıflatılmak istenmektedir. İslam’ın haram kıldığı sapkınlıklar medeni birliktelik adıyla masum; nikahsız beraberlikler normal; evlilik ise bir yük ve külfet olarak sunulmaktadır.”

“Çıplaklık ve teşhircilik normalleştirilmemelidir”

Aile değerlerinden uzaklaşmanın toplum üzerinde yıkıcı sonuçları olacağı belirtilen hutbede şu ifadeler öne çıktı:

“İffet ve hayayı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir. Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal; çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir.”

“Aile bağları küresel odakların hedefinde”

Hutbede ayrıca aile kurumunun küresel güçler tarafından zayıflatılmaya çalışıldığı öne sürülerek şu değerlendirmelere yer verildi:

“Bugün, aile yapısı, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları; aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir.”

Dua ile sonlandırıldı

Hutbe, aile kurumunun önemine vurgu yapan şu dua ile sona erdi:

“Her şeyin Rabbi olan Allah’ım! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı olan kullarından eyle.”