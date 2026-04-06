Çorum’da Abdibey Camisi önünde yaşanan silahlı saldırı, kentte güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Olay, saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup, cami önünde bulunan İbrahim Ö.’ye tabancayla ateş açtı. Saldırganların 4 el ateş ettiği belirtilirken, kurşunlardan biri İbrahim Ö.’nün vücuduna isabet etti. Yaralı, kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim Ö.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının hayati tehlikesi olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Polis ekipleri, saldırganların olay yerinden kaçtığını belirledi. Yapılan ilk tespitlerde şüphelilerin kiralık araç kullandığı ve olaydan sonra hızla bölgeden uzaklaştıkları bildirildi. Jandarma ve polis ekipleri, şehir genelinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.