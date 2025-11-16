Çorum’un Sungurlu ilçesinde otostopla yolculuk eden bir kişi, içinde bulunduğu aracın kontrolden çıkarak takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, Çorum–Sungurlu karayolunun Koparan bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü S.H., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybedince araç savrularak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından adeta metal yığınına dönen araçta sürücü S.H. ve yolcu L.Ü. yaralanırken, otostopla araca bindiği öğrenilen Yunus Anat olay yerinde hayatını kaybetti.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından şahıslar ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaşamını yitiren Anat’ın cenazesi ise incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.