Çorum’un Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi’nde bir apartmanda tahtakurusu ilaçlamasının ardından, 5’i çocuk 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, apartmanın 2. katındaki evin gün içinde bir firmaya ilaçlatılmasının ardından meydana geldi.

Kimyasal Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldılar

İlaçlama yapılan evin üst katındaki dairelerde yaşayan kişiler, akşam saatlerinde zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Zehirlendiği değerlendirilen vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak müşahade altına alındı.

Apartman Tahliye Edildi, Ölçümler Yapıldı

Olayın ardından AFAD ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla apartmanı tahliye etti. İlaçlama yapılan ev ve diğer dairelerde ölçümler yapılarak güvenlik sağlandı.

Apartman Sakinlerinden Tepki

Apartman sakinlerinden Abdulkadir Kılıç, yaşanan durumu şöyle anlattı: “Firma ilaçlama yapılan evin 2 gün kapalı kalması gerektiğini söyledi. Bizim bundan haberimiz yoktu. Bazı aileler ve çocuklar bundan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Apartman tamamen boşaltıldı, biz de refakatçi olarak hastaneye gidiyoruz.”

Polis İnceleme Başlattı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.