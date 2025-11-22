Çorum’un Alaca ilçesinde elektrikli araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum–Yozgat karayolu Boğaziçi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İsmihan B. yönetimindeki 19 AFP 552 plakalı elektrikli araç, Necati Y.’nin kullandığı 60 AGC 266 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Habib T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.