Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 Kasım gecesi Menemen’in Mermerli Mahallesi’nde çıkan yangından sağ çıkarılan kedi ve köpekleri koruma altına aldı. Yangının yaşandığı evin, Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği’nin kurucusu Şule Çörekçi’ye ait olduğu belirtildi.

Evden çıkarılan 10 köpek ile 7 kedi, belediyeye bağlı veteriner polikliniklerine götürülerek tedavi altına alındı. Yangından kurtulan yaşlı köpek “Garip” ise belediyenin desteğiyle yeni bir yuvaya kavuştu.

Tedaviler hemen başlatıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Murat Aras, olay sonrası ekiplerin bölgeye hızla ulaştığını söyledi.

Aras, “Köpekleri Seyrek Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne, kedileri ise Zeytinlik Hayvan Sağlığı Merkezi’ne aldık. Kalp yetmezliği, dolaşım bozukluğu ve ortopedik sorunu bulunan hayvanlar vardı. Tedavilerini alır almaz başlattık. Kedilerin genel sağlık durumu iyi. Tüm bakımlarını sağlıyoruz” dedi.

Sahiplendirme süreci başladı

Kurtarılan 10 köpeğin 7’sinin hayatını kaybeden Şule Çörekçi’nin üzerine kayıtlı olduğunu belirten Aras, şu bilgileri verdi:

“Kayıtlı olmayan 3 köpeğe çip taktık ve sahipsiz hayvan statüsüne aldık. Bu canları hemen sahiplendirmek için çalışmaya başladık. Kayıtlı 7 köpeğin ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sahiplik kaydının düşmesini bekliyoruz. Süreç tamamlandığında onlar için de sahiplendirme yolu açılacak.”

Duyarlılık çağrısı

Murat Aras, yurttaşlara sahiplendirme çağrısı yaptı: “Bakımevlerimizdeki hayvanların ev sıcaklığında yaşam bulmasını istiyoruz. Sahiplendirme oldukça diğer sahipsiz hayvanlara da daha iyi koşullar sağlayabiliriz. Çok sayıda dost canlısı hayvanımız var. Yurttaşlarımız onları ücretsiz şekilde sahiplenebilir.”

Garip, yeni yuvasına kavuştu

Yangından kurtarılan 10 yaşındaki köpek Garip, belediyenin yönlendirmesiyle Sevda Çiçek Özçiftçi ve Özge Tırpan tarafından sahiplenildi. Özçiftçi, “Belediyenin canlara sahip çıktığını gördük. Garip’i sahiplendik. Umarım diğer dostların da yolu açık olur” dedi.

Özge Tırpan ise evinde çok sayıda engelli hayvana baktığını belirterek, “İlk defa bir köpek sahiplendim. Garip artık yeni üyemiz oldu. Yaşlı olduğu için barınakta kalmasını istemedik. Ona güzel bir yaşam sunmak istedik. Yurttaşlar da bakımevlerine gelip bu canlara sahip çıkmalı” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

15 Kasım Cumartesi gecesi, Menemen Mermerli Mahallesi’nde Şule Çörekçi’nin evinde yangın çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin müdahale ettiği olayda, Çörekçi yaşamını kaybetmiş; evde bulunan çok sayıdaki hayvandan 30 kedinin de yangında öldüğü belirlenmişti.