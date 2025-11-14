Son günlerde kripto para sektörü, COINO isimli şirket etrafında yaşanan gelişmelerle gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle yapılan operasyon ile COINO’nun hesaplarında büyük finansal hareketlilik tespit edildi. Özellikle 2024’teki para girişlerinin 211 milyon TL seviyesindeyken 2025 başında 11,9 milyar TL’ye çıkması, şirketin hesaplarında olağanüstü bir büyüme olarak kaydedildi. Bu finansal hareketlilik, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin kripto varlığa çevrilip kayıt dışı cüzdanlara ve yurtdışına aktarılması iddialarını güçlendirdi.

Neden Kayyum Atandı?

COINO’nun merkezinde yer aldığı soruşturmalarda suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığı ortaya çıktı. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen paraların COINO üzerinden kripto varlığa çevrildiği, ardından bu fonların kayıt dışı cüzdanlara ve yurtdışındaki hesaplara transfer edildiği belirlendi. Bu kapsamda İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, aralarında COINO’nun da bulunduğu 16 şirkete ve 637 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el koyma kararı verdi. Gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi ve kayyum atandı.

Coino'nun Sahibi Kim? Şirketin Yapısı ve Yönetimi

COINO, Türkiye merkezli bir şirket ve kripto varlık alım satım platformu olarak faaliyet gösteriyor. Güçlü bir yazılım alt yapısına sahip olan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Emrah Türkoğlu üstleniyor. Murat Gürbüz ve bağımsız üye olarak Murat Keçeciler ile Şenol Vatansever de yönetim kadrosunda yer alıyor. Şirket, kuruluş aşamasında dijital finans dünyasında şeffaf ve ulaşılabilir bir ekosistem hedefledi. Yatırımcılara hızlı, güvenli hizmet sunmayı amaçlarken yönetim kadrosunda kripto, finans ve teknoloji sektörlerinde deneyimli isimlere ağırlık verdi. Ancak son gelişmelerle birlikte şirketin doğrudan kontrolü TMSF’ye geçti ve tüm yönetim hakkı kayyumda bulunuyor.