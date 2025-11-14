Telefon dolandırıcılığı son yıllarda büyük artış gösterirken, milyonlarca kişi her gün sahte bankacılık çağrıları ve kimlik avı girişimlerinin hedefi oluyor. Bu aramalar çoğu zaman engellense de bazı kullanıcılar iş gereği bilinmeyen numaralara yanıt vermek zorunda kalıyor. Reddit’te yayılan bir paylaşım ise spam çağrılarıyla mücadeleye yeni bir bakış getirdi.

Her Gün 20 Spam Arama Alınca Kendi Yöntemini Geliştirdi

Söz konusu kullanıcı, günde yaklaşık 20 kez spam aramayla karşılaştığını ve dolandırıcıların ısrarcı tavırlarının artık dayanılmaz hâle geldiğini belirtti. Telefonu kapatmanın veya tepki göstermenin işe yaramadığını anlatırken, “Kesiyorsun, tekrar arıyorlar. Azarlıyorsun, umursamıyorlar” sözleriyle yaşadıklarını özetledi.

Bu durum üzerine, dolandırıcıların planlarını boşa çıkaracak ama aynı zamanda onları yıldıracak bir yöntem geliştirdi.

Taktik Basit: Uzun Konuşmaları Dinleyip Tek Bir Soru Sormak

Kullanıcı, arayan kişiyi kesmeden uzun tanıtım metnini dinliyor ve konuşma bittiğinde tek bir soruyla döngüyü başlatıyor: “Kim arıyor?”

Dolandırıcı her açıklama yaptığında, her ek cümlede, her yönlendirmede aynı soru yeniden gündeme geliyor. Kullanıcı bu döngüyü birkaç kez tekrar ettiğinde karşı tarafın sabrı tamamen tükeniyor.

Paylaşımda, “Gerçekten deliriyorlar. Ne kadar zaman kaybettirirsen, o kadar sinirleniyorlar” ifadeleri yer aldı.

Dolandırıcılar Telefona Dayanamayıp Kendileri Kapatıyor

Yöntemin en dikkat çekici tarafı, konuşmayı uzatarak dolandırıcıların zaman kaybetmesine neden olması. Reddit kullanıcısı, arayanların çoğu zaman pes edip telefonu kendilerinin kapattığını söyledi.

Bu yaklaşım, sosyal medyada hem eğlenceli hem de yaratıcı bir savunma yöntemi olarak yayılırken, kullanıcılar arasında geniş bir tartışma başlattı.

Uzmanlar Uyarıyor: En Güvenli Yöntem Yine de Engellemek

Her ne kadar yöntem ilgi çekse de uzmanlar olası risklere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Güvenlik uzmanlarına göre en ideal yol, bu aramaların yetkili mercilere bildirilmesi, numaraların engellenmesi ve kişisel bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması.

Dolandırıcıların konuşmaları uzatma konusunda oldukça tecrübeli olduğu bilinse de, bu tür yaratıcı taktiklerin zaman zaman karşı tarafı yıldırabildiği ifade ediliyor.

Artan spam aramaların hayatı zorlaştırdığı bir dönemde, bireylerin geliştirdiği kişisel savunma yöntemleri ilgi çekmeye devam ediyor. Reddit’te gündem olan bu yöntem de, dolandırıcılarla iletişim kurmanın değil, onları kendi kurgularında kaybettirmenin farklı bir yolunu gösteriyor.