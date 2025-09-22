Son Mühür/Merve Turan- Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada hızla yayılan ve bir markette 150 liralık ayçiçek yağının 450 liraya satıldığı iddiasını içeren video üzerine harekete geçti.

İnceleme başlatılan olayda, videoyu çeken market çalışanı sözlerinin gerçeği yansıtmadığını, yalnızca mizah amaçlı paylaştığını itiraf etti. Ancak Bakanlık hem işletme hem de videoyu paylaşan sosyal medya hesapları için yasal yaptırımları gündemine aldı.

Videoda iddia edilen fiyatın gerçeklerle uyuşmadığı ortaya çıktı

20 Eylül’de sosyal medyada yayılan görüntülerde bir market çalışanı, ayçiçek yağını 150 TL’den alıp 450 TL’ye sattıklarını öne sürdü. Bakanlık ekipleri videonun çekildiği marketi ve ürünü araştırdı.

Yağ üreticisi, ilgili ürünün bayi maliyetinin güncel piyasa fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, çalışanın iddia ettiği 151,50 TL’lik alım maliyetinin ise 2023 yılına ait olduğunu açıkladı.

Market çalışanı: “Mizah amaçlı paylaştım”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı.

İnceleme sonunda videoyu çeken kişinin Abdullah G. olduğu, marketin ise S. Mahallesi’ndeki “T. Market” olarak belirlendiği açıklandı. Market sahibinin beyanında, “Ürünün alış fiyatı 351,25 TL’dir. Sosyal medya paylaşımım mizah amaçlıdır, gerçeği yansıtmamaktadır. Stokta 55 adet ürün bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

17 milyon liraya kadar ceza gündemde

Gürcan, olayın yasal süreçle değerlendirileceğini belirterek, “Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak incelemede, stokçuluk ve piyasa dengesini bozucu fiil tespiti yapılırsa, işletmeye 1 milyon 400 bin TL’den 17 milyon 200 bin TL’ye kadar para cezası verilebilecek” dedi.

Videoyu paylaşan hesaplara da soruşturma

Bakan Yardımcısı Gürcan, videoyu araştırma yapmadan paylaşan sosyal medya hesapları hakkında da işlem başlatıldığını duyurdu. “Gizli reklam yapıldığı tespit edilmiştir. Reklam Kurulu inceleme sonucunda bu hesaplara 850 bin TL ile 8,5 milyon TL arasında ceza kesilebilecektir” bilgisini verdi. Bakanlık ayrıca dört sosyal medya hesabı için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“Amacım yanıltmak değildi”

Tepkilerin ardından videoyu hazırlayan sosyal medya kullanıcısı bir açıklama yayınladı. Paylaşımın tamamen mizah amaçlı olduğunu söyleyen kullanıcı, “Kimseyi yanıltmak istemedim. Halkımızdan ve büyüklerimizden özür diliyorum” ifadelerini kullandı.