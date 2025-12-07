Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik sağlık hizmetleri, rehabilitasyon ve yuvalandırma çalışmalarına ek olarak, çocuklara hayvan sevgisi kazandırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen “Bir Günlüğüne Veteriner Hekim Oluyorum” etkinliği, minik katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Çocuklar veteriner hekimliği yakından tanıdı

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ile Bursa Kent Konseyi iş birliğinde Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda görevli veteriner hekimler mesleklerini tanıttı. Çocuklara, veteriner hekimliğin sorumlulukları, hayvan sağlığının korunması ve sokak hayvanlarının bakımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Köpek ve tavşanla uygulamalı eğitim

Etkinlikte veteriner hekimler tarafından getirilen köpek ve tavşan ile uygulamalı bir eğitim gerçekleştirildi. Hayvanların muayene sürecini adım adım izleyen çocuklar, can dostları yakından tanıma fırsatı buldu. Minikler, hayvanları severken veteriner hekimlere merak ettikleri soruları yöneltti ve keyifli, öğretici bir gün geçirdi.

Amaç: hem sevgi hem farkındalık

Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikle hem hayvan sevgisini küçük yaşlarda pekiştirmeyi hem de veteriner hekimlik mesleğini çocuklara erken yaşta tanıtmayı hedefliyor.