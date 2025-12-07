Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşayan Adile Erdoğan (33), 15 yıldır servis şoförlüğü yapan eşine destek olmak için iki yıl önce direksiyon başına geçti. SRC belgesini alarak mesleğe başlayan Erdoğan, ilçede öğrenim gören öğrencilerin her gün güvenli bir şekilde okula ulaşmasını sağlıyor.

Sabah saatlerinde Köprügören köyünden öğrencileri alarak okula götüren Erdoğan, ders bitiminde de onları tekrar evlerine bırakıyor. Geri kalan zamanlarında ev işlerini yapan Erdoğan, hem aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de sevdiği bir işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Çocuklara anne şefkatiyle yaklaşıyorum”

Adile Erdoğan, mesleğine duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: “Yaklaşık 2 yıldır öğrenci servisi sürücüsüyüm. Eşimden gördüm ve ‘neden ben olmayayım’ diyerek başladım. Ehliyetimi yükselttim. Çocukları çok seviyorum ve onlara her yerde anne şefkatiyle yaklaşıyorum. Şoförlüğü de seviyorum. Eşime destek olmak için bu işe başladım. Her işin zorluğu vardır ama severek yapıyorum.”

Öğrenciler memnun: “Kendimizi güvende hissediyoruz”

Öğrenciler de kadın bir şoförle yolculuk etmenin kendilerini daha iyi hissettirdiğini ifade ediyor. Öğrenci Nurbanu Yazar, “Adile abla servis şoförümüz olduğu için kendimi daha güvende hissediyorum. Kadın olması çok hoşuma gidiyor.” dedi.

Bir diğer öğrenci Muhammet Salih Erdoğan ise, “Okula ve eve eğlenerek gidip geliyoruz. Bayan şoför olması çok eğlenceli.” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.