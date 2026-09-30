Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2026-2027 sanat sezonuna geniş bir programla başlangıç yapıyor.

Klasik müzikten caza, dünya isimlerinin ağırlanacağı konserlerden zengin sergilere uzanan çeşitli etkinlikler, ekim ayı boyunca kentteki sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sezonun İlk Notaları İZDSO ve Marc Laforet ile Yükseliyor

Yeni sezonun açılış konseri 2 Ekim saat 20.00’de Büyük Salon’da yapılacak. Şef Howard Griffiths yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’na (İZDSO), Fransız piyanist Marc Laforet eşlik edecek.

Gecede Deniz Aktaş’ın “Deniz ve Rüzgar” adlı eserinin dünya prömiyeri yapılırken; program Chopin’in 2. Piyano Konçertosu ile Grieg’in Peer Gynt eserleriyle tamamlanacak. Etkinlik biletleri biletinial üzerinden satın alınabiliyor.

Viyolonsel Tutkunları ve Dünya Klasikleri İZDSO Sahnesinde

İZDSO, ekim ayı boyunca farklı şef ve solistlerle dinleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.

Orkestra, 9 Ekim’de Howard Griffiths yönetiminde genç çello sanatçısı Lionel Martin’i konuk edecek.

Programda Elgar’ın Viyolonsel Konçertosu ve Şostakoviç’in 2. Caz Süiti yer alacak.

16 Ekim’deki konserde Norveçli şef Terje Mikkelsen ve kemancı Ozan Akkol sahne alırken; 23 Ekim’de duayen şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestraya Olgu Kızılay, Cem Sevgi ve Yusuf Çelik solist olarak yer alacak.

Fazıl Say eserine Türkiye prömiyeri

İzmir Oda Orkestrası, 14 Ekim saat 20.00’de şef Giuseppe Mengoli yönetiminde Kebyart Saksafon Quartet ile aynı sahneyi paylaşacak.

Konserde, Fazıl Say’ın “Prelüd” adlı eserinin saksafon dörtlüsü, vurmalı çalgılar ve yaylılar için yapılan yeni düzenlemesinin Türkiye prömiyeri yapılacak.

Biletler kultursanat.izmir.bel.tr adresinden satışa çıkarıldı. Ayrıca orkestra, 28 Ekim’de Küçük Salon’da ücretsiz bir oda müziği konseri daha yapacak.

La Casa de Papel’in sesi Cecilia Krull İzmir’e geliyor

Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin jenerik şarkısı "My Life Is Going On" ile yıldızı parlayan İspanyol vokal Cecilia Krull, 17 Ekim’de AASSM Büyük Salon’da sahne alacak.

Caz, pop ve soul türlerini buluşturan sanatçının konser biletlerine kultursanatizmirbel web adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kültürel etkileşim, çevre bilinci ve ödül gecesi

AASSM, ay boyunca farklı kurumsal ve özel etkinliklere de ev sahipliği yapacak. “Portekiz & Türkiye 100. Dostluk Yılı” çerçevesinde 21 Ekim’de Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası ücretsiz bir açılış konseri verecek.

22 Ekim’de ise edebiyat ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirerek Bizimizmir Homeros Ödül Töreni düzenlenecek.

Goethe-Institut ortaklığıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde; 26 Ekim’de iklim krizine dikkat çeken "Suyumuz" projesi kapsamında ücretsiz bir konser, 27 Ekim’de ise gün boyu devam edecek İzmir Yeni Müzik Günleri atölye ve performansları sanatseverlerle buluşacak.

Cumhuriyet Bayramı’na özel sahne performansı

30 Ekim saat 20.00’de yapılacak İZDSO Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’nde müzik, koro ve dans aynı sahnede buluşacak.

Şef Eray İnal yönetimindeki orkestraya tenorlar Aydın Uştuk ve Ayhan Uştuk, İzmir Cumhuriyet Korosu ile dansçılar Yaşam Balkoca ve Metehan Gözütok da yer alacak.

Galerilerde farklı disiplinlerden zengin sergi seçkisi

AASSM galerileri ekim ayı boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Giriş kat batı galeride 18 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında sergilenecek olan "İzmir’in Nadir Eserleri", İzmir Milli Kütüphanesi koleksiyonundan seçilen 61 el yazması ve taş baskı eseri sevenleriyle buluşturuyor.

Üst kat batı galeride ise ilk olarak 14 Ekim’e kadar "İFOD Özgürlük" konulu karma sergi, ardından 15 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında kadın fotoğrafçıların gözünden hazırlanan "Kadın Eli" sergisi sanatseverlerle buluşuyor.

Alt kat galeride 20 Ekim-12 Kasım tarihlerinde "Fotoğrafın 200. Yılı" sergisi görsel teknolojinin tarihsel dönüşümünü konu edinirken, üst kat doğu galeride 26 Ekim-8 Kasım arasında "Su Sesleri" karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca sanatseverler, 1-22 Ekim tarihleri arasında Saime Akçura’nın "Simurg Topraktan Ateşe" seramik sergisini ve 1-14 Ekim tarihlerinde Neriman İnsel’in "Renklerin Yolculuğu" resim sergisini ziyaret edebilecek.

Etkinliklerin bilet ve program detaylarına aassmorg, kultursanatizmirbel ve izmirart platformlarından erişebiliyor.