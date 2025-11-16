Son Mühür- Yunanistan ve İsrail arasında son dönemde deyim yerindeyse su sızmıyor! Başbakan Netanyahu'nun talimatıyla İsrail heyeti Atina'ya gelerek savunma ve enerji konularında bir dizi görüşmeye imza attı.

Uluslararası raporlara göre, Yunanistan "Aşil Kalkanı" olarak bilinen savunma projesi için gelişmiş hava savunma sistemleri satın almayı planlıyor.

Yunan medyasından Kathimerini gazetesi Netanyahu'nun talimatıyla İsrail Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Gil Reich ve Askeri Danışman Korgeneral Roman Goffman'nın Yunan mevkidaşlarıyla görüştüğünü yazdı .



Kathimeri'nin haberine göre, iki taraf, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı. Ayrıca, İsrail'in GSI elektrik bağlantı projesine destek verme niyeti ve Türkiye'nin bir dizi kritik konudaki tutumu göz önüne alındığında enerji alanında işbirliği konuları ele alındı.



S-300 yerine David's Sling...



Atina, uçaksavar kubbesine üç İsrail sistemi entegre etmekle ilgileniyor.

S-300'ün yerine geçecek 300 kilometre menzilli David's Sling , Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu tarafından 150 kilometreye kadar menzilli tehditlere karşı savunma için satın alınan Barak MX ve OSA-AK ve TOR M1'in yerini alması planlanan, daha kısa menziller için özellikle çok yönlü Spyder.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nun, uzun menzilli Predator Hawk füzesi ve gelecekte gelişmiş ER versiyonu da dahil olmak üzere tam kapsamlı mühimmatla donatılmış PULS roket topçu sisteminin tedariki için İsraillilerle müzakereleri sürdürdüğü öğrenildi.