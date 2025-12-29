Son Mühür- Ticari anlamda ABD'ye rakip olacak bir güce kavuşan Çin, kendi ana vatanının bir parçası olarak gördüğü Tayvan konusunda ne kadar kararlı olduğunu göstermeye devam ediyor.

Çin, Tayvan'ı olası bir çatışmada dış destekten izole etme yeteneğini sergilemek ve Taipei'nin kendini savunma kararlılığını ve ABD yapımı silah cephaneliğini test etmek amacıyla Pazartesi günü Tayvan çevresinde en kapsamlı savaş tatbikatlarını başlattı.

Adayı kuşatmak, kara ve deniz hedeflerine gerçek mühimmatla ve simüle edilmiş saldırılar düzenlemek ve Tayvan'ın ana limanlarını abluka altına almak amacıyla "Adalet Misyonu 2025" tatbikatları için birlikler, savaş gemileri, savaş uçakları ve topçu birlikleri konuşlandırdığı açıklandı.

Çin Deniz Güvenliği İdaresi tarafından belirlenen rekor sayıda yedi bölgede canlı atış tatbikatları Salı günü de devam edecek.



Tayvan kanadından tepki var...



Tayvan Savunma Bakanlığı, Pazartesi sabahı adanın doğu sularında Çin'in herhangi bir duyurusu olmadan iki saatlik bir tatbikat için ek bir bölge oluşturulduğu belirterek Çin'e tepki gösterdi.

Tayvan Ulaştırma Bakanlığı, yapılacak tatbikatlardan 100 binden fazla tarifeli uluslararası uçuş yolcusunun etkileneceğini, yaklaşık 80 iç hat uçuşunun ise iptal edileceğini açıkladı.

Çin'in 2022'den bu yana gerçekleştirdiği altıncı büyük savaş tatbikatı, dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin demokratik olarak yönetilen adayı ziyaret etmesinin ardından gerçekleşmişti.

Tayvan, Çin'in egemenlik iddiasını reddederek, adanın geleceğine yalnızca kendi halkının karar verebileceğini savunuyor.

