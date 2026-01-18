Son Mühür- İran, 1979 devrimi sonrası en kritik süreçlerinden biriyle yüzleşiyor. 28 Aralık'ta Tahran'da esnafın kepenk açmamasıyla başlayan olaylar zinciri ülke geneline yayılan protesto gösterilerine dönüştü.

İnterneti kapatarak İran'ı dünyadan tecrit etmek isteyen rejimin gösterilerde ölü sayısı hakkında verdiği bilgi 2-3 binli rakamlardı.

Ancak Sunday Times gazetesi gerçek rakamın bundan çok daha fazla olduğunu iddia eden bir habere imza attı.

Tablo çok daha vahim olabilir...



Türkiye'de İran konusunda en önemli uzmanlardan biri olan Arif Keskin, Sunday Times'ın haberine dikkat çekti.

''İran’daki son protestolar sırasında yaşanan can kaybı ve yaralanma sayıları son derece yüksek boyutlara ulaşmıştır. Sahadaki doktorların derlediği verilere göre, protestoların başlamasından itibaren en az 16.500 ila 18.000 kişi hayatını kaybetmiş, 330.000 ila 360.000 kişi yaralanmıştır.

Yaralananlar arasında çocuklar ve hamile kadınlar da bulunmaktadır.'' hatırlatmasında bulunan Keskin,

''Özellikle güvenlik güçlerinin hedef gözeterek ateş açması sonucu en az 700 ila 1.000 kişinin bir gözünü kaybettiği, bazı doktorlara göre ise pellet ve saçma mermileri nedeniyle gözlerini kaybedenlerin sayısının ülke genelinde 8.000’i aşmış olabileceği belirtilmektedir.

Sadece Tahran’daki Noor Göz Kliniği’nde 7.000’den fazla göz yaralanması kayıt altına alınmış, bir gecede yalnızca Tahran’da 800’den fazla hastanın gözünün cerrahi olarak alınmak zorunda kaldığı aktarılmıştır.

Çok sayıda yaralı, kan nakline izin verilmemesi nedeniyle yaşamını yitirmiş; bazı hastanelerde güvenlik güçlerinin doğrudan müdahalesiyle tedavi süreçleri engellenmiştir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerden yüksek meblağlar isteniyor...



''Ayrıca güvenlik güçlerinin yaralıları hastane yataklarından gözaltına aldığı, sokaklardaki cesetlerin başka şehirlere götürülerek defnedildiği ve ailelerden cenazelerini teslim almak için yüksek meblağlar talep edildiği ifade edilmektedir.'' diyen Arif Keskin,

''İnternet ve iletişimin tamamen kesilmesi nedeniyle on binlerce ailenin yakınlarının ölü mü, sağ mı olduğuna dair hiçbir bilgiye ulaşamadığı, çok sayıda kişinin ise kayıp statüsünde bulunduğu vurgulanmaktadır.'' bilgisini paylaştı.