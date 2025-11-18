Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi’nin çanta yapım atölyesinde üretilen çevre dostu çantaların geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak aktarılacak. Başkan Görkem Duman, eğitimin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurguladı.

Kadın emeğiyle üretilen çantalar eğitime destek sağlıyor

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla projelerini sürdüren Buca Belediyesi, Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi ve Singer iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi. Buca Belediyesi Kadın Aktivite Merkezi’nde düzenlenen çanta yapım atölyesinde, geliri burs desteğine yönlendirilecek özel tasarım çantalar üretildi.

Bucalı kadınların el emeğiyle hazırlanan, çevre dostu materyallerin kullanıldığı çantalar özgün tasarımlarıyla beğeni toplarken, satış gelirleri Türk Kadınlar Birliği aracılığıyla öğrencilere burs olarak aktarılacak.

“Eğitim geleceğimize yapılan en büyük yatırım”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, projenin temel amacının eğitime erişimde güçlük yaşayan öğrencilere destek sunmak olduğunu belirtti. Duman, “Türk Kadınlar Birliği ile yürüttüğümüz bu anlamlı proje sayesinde hem kadınlarımızın emeğini değerlendiriyoruz hem de geleceğimizin teminatı olan gençlerimize burs sağlıyoruz. Eğitim, geleceğe yönelik yapılan en büyük yatırımımızdır” dedi.