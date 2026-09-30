Son Mühür / Yağmur Daştan- Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin yankıları devam ediyor. Bazı kesimlerce Başkan Yıldız’ın kararı eleştirilirken AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı'ndan ise Başkan Yıldız’a tam destek geldi.

AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı olarak inançla bu yola çıktıklarının altını çizen AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, “Tek bir derdimiz var; Çiğli'ye hizmet, Çiğli halkına dokunmak, ilçeye değer katmak. Allah'a hamdolsun bu şekilde oldu. Seçimlerde Türkiye ortalamasında oyunu artıran tek ilçelerden biriyiz. Süreç bu şekilde oldu. İyi oldu, Çiğli kazandı, Çiğli halkı kazanmış oldu. Bu saatten sonra artık tek bir hedefimiz var, o da hizmet için vatandaşa dokunmak, Çiğli'ye değer katmak. Çiğli'nin geçmişteki 20-25 yıllık o kötü resmini değiştirmek” dedi.

“Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

Bundan sonraki süreçte Çiğli'ye hizmet adına ne gerekiyorsa, ve ilçenin neyi eksikse tamamlamak için mücadele edeceklerini belirten Özdemir, “Çiğli halkının huzuru için, sağlığı için, pazar yerleri için ne gerekiyorsa onlar yapılacak. Çiğli, İzmir'de sahili olup da kullanamayan tek ilçe. Bununla ilgili birçok proje var. Devlet büyüklerimizle birlikte inşallah Çiğli'ye değer katmak için ne gerekiyorsa biz AK Parti olarak, hükümet olarak elimizden gelen en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Hizmet için yola baş koyup partimizi seçti”

Başkan Yıldız’a yönelik eleştirilere de yanıt veren Özdemir, “Biz geçmişe bakmıyoruz. Düne bakmayacağız; bugün ve yarın ne yapabiliriz, buna bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanımıza rozeti taktı mı? Taktı. O artık bizim için AK Partili Belediye Başkanımız. Canımız, ciğerimiz olacak. Dün söylenenler dünde kaldı. Bugün itibarıyla Cumhurbaşkanımız rozetini takmışsa biz de teşkilat olarak elimizden gelen neyse onu sağlayacağız. Kendisi de hizmet için bu yola baş koyduğunu dile getirip zaten partimize geçti. O da Çiğli'ye bir şeyler yapılmasını, ilçemizin bir değer görmesini istiyor” dedi.

Menemen örmeği verdi: AK Parti belediyeciliğini göstereceğiz

İlçenin uzun zamandır Harmandalı Çöplüğü’yle anıldığını hatırlatan Özdemir, “Çiğli ne yazık ki bugüne kadar İzmir’in arka bahçesi olarak görülüyordu. Şu 2,5-3 yılda çok güzel dokunuşlarla bir Menemen niye olmasın? Yanımızda örneğimiz de var. Sağ olsun Aydın Başkanımız Menemen'e çok ciddi eserler kazandırdı, bize örnek oldu. Çiğli olarak daha da güzelini yapıp AK Parti belediyeciliğinin ne olduğunu halkımıza gösterdiğimizde, inşallah önümüzdeki seçimlerde de o geçmiş yılların acısını çıkarmış oluruz” diye konuştu.