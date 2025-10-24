Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime – 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 2026 modasının ilk trendlerini tanıttı. Ünlü modellerin podyuma çıktığı defilelerde, katılımcı firmaların kumaşlarıyla hazırlanan özel tasarımlar beğeni topladı.

Moda dünyasının gözü İzmir’de

İzmir, 2026 modasının ilk ipuçlarına ev sahipliği yaptı. Fashion Prime – 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, ikinci gününde düzenlenen üç özel defileyle moda tutkunlarını ağırladı. Katılımcı firmaların kumaşlarıyla hazırlanan tasarımlar, sektöre yön verecek trendleri podyuma taşıdı.

Bazı kıyafetler, defile öncesi doğrudan modellerin üzerinde iğnelenerek tamamlandı. Organizasyonun tasarımcısı Erkan Yılmaz’ın hazırladığı ilk karma defile ile solo defilenin koreografisini Akif Örük üstlendi. Günün son defilesinde ise Serkan Duman ve Gökhan Duman’ın koreografisiyle beş firmanın koleksiyonları sunuldu. Ünlü modeller Özge Ulusoy ve Gizem Özdilli’nin yer aldığı defileler, izleyicilerden büyük beğeni aldı.

“İzmir’de olmak her zaman mutluluk verici”

Modellerden Gizem Özdilli, “Bu güzel organizasyonda yer almak büyük bir mutluluk. Herkesin emeğine sağlık” derken, Özge Ulusoy da “İlk kez 2007 yılında İZFAŞ fuarına katıldım, o günden bu yana burada olmaktan her zaman gurur duydum. Fashion Prime, IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nın adeta bir ön gösterimi. Kumaşın tasarıma dönüşümünü burada izlemek çok özel” dedi.

“Sektör IF Wedding Fashion İzmir’e hazırlanıyor”

Tasarımcı ve organizatör Erkan Yılmaz, fuarın sekizinci yılında uluslararası bir kimlik kazandığını vurguladı:

“Fashion Prime, her geçen yıl çıtasını yükselten bir etkinlik haline geldi. Katılımcı firmalar defileler için özel koleksiyonlar hazırladı. 2026 Ocak ayında düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir Fuarı için hazırlıklara başladık. Daha geniş kapsamlı, daha gösterişli bir organizasyon olacak.”

“Kumaşlar podyumda hayat buldu”

Koreograf Akif Örük, defilenin konseptinin sektörün dönüşümünü yansıttığını belirterek, “Normalde sadece kumaş olarak gördüğümüz materyaller, podyumda hayat buldu. Bu yıl sürdürülebilirlik ve ekolojik kumaşlar öne çıktı. İzmir, moda dünyasının nabzını tutan şehirlerden biri” dedi.

Koreograf Serkan Duman ise perde arkasındaki emeğe dikkat çekti: “Fashion Prime sahnesinde 100 kişilik bir ekip görev aldı. Kuaförler, makyözler, modeller ve teknik ekip büyük bir özveriyle çalıştı. 2026 trendlerinin ilk adımı İzmir’de atıldı.”

“Modaya atılan ilk adım İzmir’den”

İZFAŞ Fuarlar Müdürü Yeşim Yiğit, Fashion Prime ve IF Wedding Fashion İzmir arasındaki bağlantıya değinerek, “Bu fuar, moda sektörünün başlangıç noktası. Katılımcılar burada kumaşlarını sergiliyor, birkaç ay sonra bu kumaşlar gelinlik ve abiye tasarımlarına dönüşüyor. Ürünlerin doğuşuna İzmir’den tanıklık etmek bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.