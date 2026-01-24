Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi tarafından yarıyıl tatiline özel olarak düzenlenen etkinlikte, Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü minik ziyaretçilere kapılarını açtı. Sömestr tatiliyle birlikte başlayan uygulama kapsamında çocuklar, gezegenlerden roketlere, astronomiden havacılığa uzanan içerikleri yakından inceleme fırsatı buldu.

19–30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, yalnızca bir haftada 1.100 ziyaretçi kampüsü gezdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği program, yarıyıl tatilinin öne çıkan durakları arasında yer aldı.

Bilimle iç içe sömestr tatili

Eğitici ve eğlenceli içerikleriyle dikkat çeken Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü’nde çocuklara bilimi sevdirmeye yönelik alanlar oluşturuldu. Ücretsiz kampüs gezileri sayesinde yüzlerce çocuk, uzay ve astronomi temalı bir merkezle tanıştı. Etkinliklerle çocukların bilime ilgisinin artırılması ve hayal güçlerinin desteklenmesi hedeflendi.

“Çiğli’de çocuklar hayallerini uzaya taşıdı”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların bilime ve teknolojiye yönlendirilmesini önemsediklerini belirtti. Yıldız, “Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsümüzle çocuklarımızın hayal dünyasını genişlettik. Yarıyıl tatilinde başlattığımız ‘Karneni getir, kampüsü ücretsiz gez’ etkinliği kapsamında yalnızca bir haftada 1.100 ziyaretçiyi ağırladık. Bu ilgi, doğru bir iş yapıldığını gösterdi. Çiğli’de çocuklar hayallerini uzaya taşıdı; biz de bu yolculukta onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.