Son Mühür/ Emine Kulak- 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Çiğli Belediye Başkanı seçilen Onur Emrah Yıldız’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılması, İzmir siyasetinde tepkilere yol açmıştı. Kararın ardından sabrı taşan CHP Çiğli İlçe Başkanlığı, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili Çiğli Belediyesi binası önünde toplanarak eylem yaptı.Sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getiren kalabalık, yaşanan süreci bir siyasi ihanet olarak nitelendirdi.

Eylemde açıklama yapan CHP Çiğli İlçe Başkanı Süleyman Karadağ, “ 27 yıllık CHP iktidarı dün itibariyle masa başında çalınmıştır. Masa başında AK Parti’ye peşkeş çekmiştir. Bu satışın, tezgahın sebepleri var. Bu transfer normal bir transfer değil. Yozlaşmış, yozlaşacak olan belediye başkanına bu belediyenin yönetmesine izin verilmesi sebebiyle bugün bu durumu yaşıyoruz. Bu transferi yapan Onur Emrah Yıldız hakkında açılmış soruşturma dosyalarıdır. İç İşleri Bakanlığı tarafından hakkında 2 soruşturma izni bulunmaktadır. Çiğli’de 2 kooperatif süreci var. Çamlı kooperatifi çok uzun süredir çözülememiştir. Yıldız yönetiminde bu kooperatif sorunundan çıkılamaz hale gelmiştir. Yıldız hakkında bu kooperatif üzerinden soruşturma izni verilmiştir" dedi.

Karadağ Yakup Yenice ismini verdi

Konuşmasında isim vererek dikkat çeken açıklama yapan Karadağ, "Yakup Yenice benimle görüşmek istemişti. Benden telkin, görüş istemişti. O görüşmede bir isim daha vardı Emrah Yıldız. Senden ricam Yakup abi, diğer isimleri de senin açıklaman. O konuşmalarınızı bana açıkladıktan sonra sana ne dediğimi açıklaman. Çok ve basının önünde encümenden neden istifa ettiğini, meclis toplantısına neden katılmadığını açıkla. 1 hafta içinde açıklamazsan ben açıklayacağım" diye konuştu.

Karadağ Özgür Özel'den Deniz Yücel'e kadar seslendi, Erkan Akar 'birlikte açıklama yapalım' dedi



YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 2024 senesinde kullandığı ifadeleri örnek vererek ' İzmir cayır cayır' yanıyor diyen Karadağ, "Emrah Yıldız, biz arınacağız. Seni AK Parti satın aldı. Seni satın alan AK Parti’ye de teşekkür ediyorum. AK Parti sayesinde senden arındık. AK Parti sadece Yıldız’ı satın almadı, soruşturma dosyalarını da satın aldı. AK Parti Yıldız’ı tepe tepe kullanın. AK Parti’ye çok yakıştın. Senin CHP’li olmadığını biliyorduk. Tencere yuvarlandı kapağını buldu, Emrah AK Parti’ye çok yakıştı. Buraya gelirken YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 2024 yılında yaptığı bir konuşmayı dinledim. Diyor ki, ‘ İzmir’de değişim ateşini yaktık.’ Özgür Özel İzmir cayır cayır yanıyor gel bu ateşi söndür. Deniz Yücel sen neredesin? Aradığın ilçeler tek tek AK Parti’ye geçiyor. Erkan Akar birazdan burada açıklama yapacak. Ne açıklayacak çok merak ediyorum. Erkan Akar sen burada özür dilemelisin, bu pislikte senin de parmağın var. Onur Emrah Yıldız’ın elinden tutup kapı kapı gezdiriyordun. Şimdi gelip burada açıklama yapmaya utanmıyor musun? Erkan Akar bir de bana haber gönderiyorsun, basın açıklamasını birlikte yapalım diyorsun. Ben seninle neden açıklama yapayım?" dedi.