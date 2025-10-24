Son Mühür/ Beste Temel - Menemen Belediyesi, 270 derecelik ekran teknolojisiyle donatılan Dijital Deneyim Merkezi’ni Cumhuriyet’in 102. yılına özel olarak hizmete açıyor. İlk gösterimde “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” temalı film yer alacak. Başkan Aydın Pehlivan, “Tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyorum” dedi.

Menemen’e bir proje daha kazandırıldı

Menemen Belediyesi, ilçeye kazandırdığı yeni projelere bir yenisini daha ekliyor. Mermerli Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Dijital Deneyim Merkezi, 28 Ekim Salı günü saat 14.30’da kapılarını açacak. 270 derecelik panoramik gösterim alanına sahip merkez, izleyicilere üç boyutlu bir atmosfer sunacak.

Açılışta Cumhuriyet temalı gösterim

Merkezin ilk gösterimi, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan “Atatürk ve Kurtuluş Savaşı” temalı film olacak. Katılımcılar, dijital görsel efektlerle desteklenen bu deneyimle milli mücadelenin ruhunu yeniden yaşayacak.

Her ay yeni bir proje açılışı

Menemen Belediyesi, Türkelli Kapalı Pazar Yeri, Ulukent Semt Polikliniği, Kent-2 Aynısefa Sosyal Tesisi, Menemen Şehir Parkı Aynısefa Sosyal Tesisi ve Ahmet Kahraman Camii’nin ardından Ekim ayında da yeni bir açılışa imza atıyor. Başkan Aydın Pehlivan yönetimindeki belediye, her ay bir projeyi kente kazandırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Pehlivan: “Bu merkez her yaştan vatandaşa hitap edecek”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yeni merkezin sadece bir kültürel tesis değil, aynı zamanda eğitim ve farkındalık alanı olduğunu vurguladı: “Merkezimiz, her yaştan hemşehrimize yeni ufuklar açacak. Cumhuriyetimizin 102. yılına özel olarak Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı ilk filmimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz deneyime davet ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum.”

Kültürel yaşamda yeni bir dönem

Menemen Belediyesi’nin yeni yatırımı, kentin sosyal ve kültürel hayatına katkı sunmayı hedefliyor. Çevre düzenlemesiyle birlikte tamamlanan Dijital Deneyim Merkezi, yıl boyunca farklı temalarda hazırlanan film ve dijital gösterimlerle Menemenlilere açık olacak.