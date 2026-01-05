Son Mühür / Erkan Doğan - CHP’li Meclis Üyesi Ergül Akkara, meclislerde çok rastlanmayan bir protesto gösterisinde bulundu. Emekli maaşını kağıda yazan Akkara, meclis üyelerinin önünden yürüyerek elindeki pankartı gösterdi.

AK Partili Meclis Üyesi Kadir Önler, CHP’li Ergül Akkara’nın yaptığı protestoya sert tepki gösterdi. Önler, Başkan Onur Emrah Yıldız’a seslenerek, “Başkanım meclis başkanısınız müdahale edin. Siz meclisin başkanısınız biz de yanlış yaptığımızda uyaracaksınız. CHP’li meclis üyeleri de yanlış yaptıklarında uyarmak zorundasınız” dedi.

Başkan Yıldız, “Art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum”

Başkan Yıldız, “Ergül Hanım’ın tavrında bir sorun varsa biz kendi içimizde konuşuruz, gerekli düzeltmeyi yaparız.. İç tüzüğe göre avukat ve hukukçularla konuşuruz. Art niyetli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ergül Hanım mecliste emekli maaşını gösterdi” diye konuştu.

Başkan Yıldız’dan Son Mühür’e, ‘Niye çekiyorsunuz?”

Başkan Yıldız, AK Partili Önler’e yanıt verirken konuşmayı kayda alan Son Mühür muhabirine dönerek, “Siz niye çekiyorsunuz” diye sordu. Son Mühür muhabirinin, “Gazeteciyim” demesi üzerine, Başkan Yıldız konuşmasına devam etti!