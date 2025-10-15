Tarım açısından önemli bir kent olan Aydın’da, üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki su seviyeleri güncellendi. Geçtiğimiz yıl 14 Ekim’de yüzde 8 olarak ölçülen toplam doluluk, bu yıl aynı tarihte yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

Göletler ortalama yüzde 39 dolu

Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda sunulan verilere göre, kent genelindeki 20 göletin ortalama doluluk oranı yüzde 39 oldu. Bölgedeki uzun yıllar ortalama yağış miktarı ise 661 milimetre olarak kaydedildi.

Baraj bazında su seviyeleri

14 Ekim 2025 verilerine göre, Aydın’daki bazı barajların doluluk oranları şöyle:

Kemer Barajı: 414 milyon metreküp kapasiteli barajda doluluk yüzde 7 seviyesinde.

Çine Adnan Menderes Barajı: 350 milyon metreküp hacme sahip barajda doluluk yüzde 5.

Gökbel Barajı: 14 milyon metreküp kapasiteli barajda doluluk yüzde 33.



İkizdere Barajı: 195 milyon metreküp hacimli barajda doluluk yüzde 13.

Topçam Barajı: 95 milyon metreküp kapasiteli barajda doluluk yüzde 19.

Karpuzlu-Yaylakavak Barajı: 30 milyon metreküp hacimli barajda doluluk yüzde 6.

Karacasu Barajı: 22 milyon metreküp kapasiteli barajda doluluk yüzde 27.

Adıgüzel Barajı: 1 milyar 32 milyon metreküp hacimli barajda doluluk yüzde 9.

Çiftçilerin yakından izlediği durum

Barajlardaki doluluk oranları, özellikle tarımsal üretimde yoğun faaliyet gösteren Aydın’daki çiftçiler için kritik öneme sahip. Kuraklık ve yağış seviyeleri, önümüzdeki dönemde tarımsal planlamayı doğrudan etkileyecek unsurlar arasında yer alıyor.