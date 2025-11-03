Son Mühür / Atakan Başpehlivan Son dönemlerde sık sık milletvekillerinin partiler arası transferine sahne olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu kez geçtiğimiz yıllarda kaybettiği kurultay nedeniyle İYİ Parti’den istifa bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın’ın CHP’ye katılacağı iddia edildi.

Mansur Yavaş, CHP'de Koray Aydın'ı istiyor

2024 yılında 4 adayın yarıştığı ve final turunda Müsavat Dervişoğlu ile Koray Aydın arasında çekişmeye sahne olan İYİ Parti Kurultayı’nda seçimi kaybederek kademeli olarak ekibiyle birlikte partisinden istifa eden Aydın’ın bir süredir CHP içerisinde özellikle MHP kökenli bir isim olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yakın temas içerisinde olduğu ve birlikte politika ürettikleri öne sürüldü.

İmamoğlu-Aydın arasında Karadeniz bağlantısı

Öte yandan siyaset kulislerinden edinilen bilgilere göre, Özellikle tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’yla da yakın ilişkileri olduğu bilinen Aydın’ın, partisinin gelecek grup toplantısında CHP’ye katılacağı iddia edildi.

Koray Aydın iddiaları kesin bir dille yalandı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Koray Aydın ise herhangi bir şekilde başka bir partiye geçmeyeceğini ve yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğinin altını çizdi ve özellikle kamuoyunda hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı